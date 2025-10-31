Происшествия 31.10.2025 в 13:19
В Бурятии арестовали директора компании, производящей беспилотники для армии
Его обвиняют в мошенничестве
Текст: Андрей Константинов
Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и постановил взять под стражу генерального директора ООО «Аэроком». Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве.
«По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Аэроком», совершил хищение бюджетных средств Республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БпЛА Министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО», - сообщили в пресс-службе Советского суда.
Согласно постановлению, предприниматель будет находиться в СИЗО до 12 декабря 2025 года. Оно еще не вступило в законную силу.
