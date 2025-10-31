В Бурятии арестовали директора компании, производящей беспилотники для армии

Советский райсуд Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия и постановил взять под стражу генерального директора ООО «Аэроком». Бизнесмена обвиняют в особо крупном мошенничестве.«По версии следствия, обвиняемый, являясь генеральным директором ООО «Аэроком», совершил хищение бюджетных средств Республики Бурятия, выделенных для реализации поставки комплексов БпЛА Министерству обороны РФ для выполнения боевых задач в зоне проведения СВО», - сообщили в пресс-службе Советского суда.Согласно постановлению, предприниматель будет находиться в СИЗО до 12 декабря 2025 года. Оно еще не вступило в законную силу.