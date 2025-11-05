В Улан-Удэ раскрывают тайну загадочного убийства

На брифинге присутствует журналист «Номер один», мы будем публиковать и обновлять информацию по мере ее поступления. Также следите за обновлениями в нашем телеграм-канале





Спикерами на брифинге выступают руководитель Следственного управления Евгений Лагацкий, руководитель отдела криминалистики Следственного управления Юрий Шишмаков и старший следователь 1-го отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) Мария Михалевская.



Прокуратуру Бурятии представляет и.о. начальника управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью Максим Дашижапов. Также присутствует начальник управления уголовного розыска МВД Бурятии Дмитрий Тугаринов.









Перед началом брифинга Следственный комитет дал краткую информацию о личности убийцы, мотиве и фабуле преступления:



«Следствием установлено, что 40-летний обвиняемый в последнее время нигде не работал и имел многочисленные неоплаченные кредитные обязательства. Вечером 11 апреля 2024 года в Улан-Удэ возле автодороги на улице Бабушкина он увидел автомобиль, в котором находились незнакомые ему мужчина и женщина. Решив совершить разбойное нападение, фигурант быстро сел в салон на заднее сиденье, стал угрожать незнакомцам пистолетом и заставил их отъехать к безлюдному неосвещенному месту, где вывел из автомобиля и застрелил. Похитив у потерпевших телефоны, ювелирные изделия, деньги, автомашину и другие ценности, мужчина спрятал их тела неподалеку от места преступления, после чего стер с машины и замел на дороге следы крови.



Опасаясь изобличения, он позднее решил избавиться от похищенной машины и оставил ее во дворе одного из домов. Затем, в ночь на 13 апреля фигурант под надуманным предлогом взял автомобиль у своего знакомого, вывез на нем тела потерпевших с места преступления и скинул в смотровую яму заброшенного гаражного бокса на окраине города. После этого, решив избавиться от свидетеля, который мог догадаться о его причастности к убийству, мужчина решил убить знакомого, одолжившего ему автомобиль. В ночь на 20 апреля злоумышленник приехал к нему домой в поселок Сотниково и застрелил из пистолета, а затем при помощи горючей жидкости поджег смежный с домом гараж, где находилась машина, в которой перевозились тела.



По случайности, в этот момент в дом потерпевшего зашли его знакомые. Фигурант стал угрожать им убийством, но затем отвлекся и людям удалось сбежать. Сам фигурант не стал покидать место преступления и покончил с собой».





Как сообщили следователи, изначально рассматривались несколько версий совершения преступления: что они совершены близкими, другими лицами. Они были тщательно отработаны, но не нашли своего подтверждения.



«После отработки огромного массива информации и опроса более 100 свидетелей следствие пришло в единственному выводу, что преступление было совершено 40-летним мужчиной. Его причастность полностью доказана и подтверждается собранными материалами», - сказали на брифинге.





О личности преступника рассказали следующее: это бывший сотрудник правоохранительных органов, который уволился в 2021 году. После начала спецоперации, он, опасаясь быть призванным, продал все имущество и уехал с семьей в Америку. Однако, закрепится там он не смог и через какое то время вернулся на родину.





«Последнее время он испытывал материальные сложности и сложности в семье», - подчеркнули следователи.





Известно, что последнее время злоумышленник проживал на улице Ключевская. Сыщикам удалось полностью восстановить его маршрут в тот вечер – от дома до магазина «Абсолют» на Бабушкина. В этот момент там как раз находились Сэсэг Буинова и Станислав Норбоев. Они курили возле машины.



Злоумышленник наблюдал за ними некоторое время, а затем, когда они сели в машину, подсел к ним на заднее сидение. Где злоумышленник раздобыл пистолет, следствию установить не удалось.





Правоохранители также восстановили путь машины - она без остановок проехала до улицы Домостроительная. По словам сыщиков, события, которые происходили на этом месте, попали в обзор камеры наблюдения рядом стоящего здания в промзоне.





«На оказанное сопротивление Буиновой и Норбоева злоумышленник не менее трех раз выстрелил в голову каждого», - говорят следователи.





Ограбив убитых, он спрятал их тела чуть дальше по склону в траве. Затем злоумышленник сел в машину и выехал на трассу, но тут же снова вернулся на место преступления. Там он снял с автомобиля номера и разбил видеорегистратор.





В этот момент на место происшествия приехали сотрудники охраны, патрулировавшие территорию. Они подошли к автомобилю, где сидел злоумышленник. Тот, тщательно скрывая свое лицо, сказал, что его машина сломалась. Но как только охранники отошли, мужчина завел машину и сразу дал по газам.





Угнанный автомобиль обвиняемый бросил на одной из улиц города и, как позже выяснили правоохранители, в ту же ночь уехал на такси в Иркутск.





С Иркутска злоумышленник позвонил в Улан-Удэ своему старому знакомому (следователям удалось восстановить их разговор), а затем на поезде вернулся в столицу Бурятии. В ночь с 12 на 13 апреля они приехал к знакомому в Сотниково и попросил у него машину.На автомобиле он вернулся на место преступления, загрузил тела убитых в машину и уехал в поселок Аэропорт. Там он спрятал тела в заброшенном гараже, бросив их в смотровую яму и закидав сверху мусором.





Как уточняют следователи, злоумышленник отслеживал новости в СМИ по поводу совершенного преступления и забеспокоился, что его приятель догадается о его причастности к убийству. Тогда, опасаясь разоблачения, он решил расправиться и с ним.





В ночь с 19 на 20 апреля мужчина приехал домой к знакомому и застрелил его. Чтобы уничтожить следы преступления, он решил поджечь дом и автомобиль.





В момент, когда обвиняемый поджигал гараж с автомобилем, в дом зашли два приятеля убитого. Они застряли на своем авто неподалеку от жилища своего знакомого и хотели обратиться к нему за помощью. Внутри они обнаружили труп, а в этот момент в доме появился и убийца с канистрой в руках. Угрожая пистолетом, злоумышленник загнал их в угол дома. Но, воспользовавшись паникой преступника, им удалось сбежать.





К слову, на месте убийства Сэсэг Буиновой и Станислава Норбоева следователям удалось обнаружить одну из стреляных гильз. Экспертиза показала, что ею стреляли из того же пистолета, из которого злоумышленник застрелил своего знакомого.





«На пистолете, на гильзах, канистре и иных предметах, которые имеют значение по уголовному делу, обнаружен генетический материал злоумышленника», - заявляет следствие.





По словам сыщиков, во время тушения пожара мужчину заметили соседи. Он вышел из дома с ранениями, в руках у него был рюкзак и куртка.



«Он хотел покинуть место происшествия, однако потерял сознание и был госпитализирован. Не приходя в сознание, он умер. Это случилось 22 апреля», - рассказывают правоохранители.





Как заявляют следователи, все преступления мужчина совершил в одиночку. Это подтверждают ДНК-экспертизы, видеоматериалы и показания свидетелей.



«Незадолго до смерти он оставил супруге информацию, что его подставили некие лица из детективного агентства, где он якобы работал. Данная версия тщательно изучена и проверена и не нашла своего подтверждения», - утверждает следствие.





Сыщики говорят, что мужчина удалял информацию из своего телефона, свидетельствующую о причастности к двойному убийству. Но ее удалось восстановить и приобщить к материалам дела.

