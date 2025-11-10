Происшествия 10.11.2025 в 12:22

В Бурятии осудили главу поселения

Правоохранители обнаружили махинации при строительстве спортивных площадок
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии осудили главу поселения
Фото: Следственный комитет Бурятии
В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения «Баргузинское». Женщина обвинялась в превышении полномочий и служебном подлоге.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, в сентябре 2020 года глава поселения заключила два контракта общей стоимостью 670 тыс. рублей с местным предпринимателем, являющимся ее родственником. В них речь шла о строительстве в селе двух спортивных площадок. 

«Подрядчик выполнил работы не в полном объеме и с применением более дешевых материалов. В итоге стоимость невыполненных работ по двум площадкам превысила 423 тысяч рублей. Зная о допущенных нарушениях, в июне 2021 года глава поселения подписала акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости по одной площадке без замечаний. После этого, во время ее отпуска, вторая площадка аналогичным образом была принята директором административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации, исполнявшим обязанности главы. На основании подписанных ими документов на счета подрядчика из бюджета перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме, в том числе за фактически невыполненные работы», - рассказывали в Следственном комитете. 

Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-главу поселения виновной. Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Причиненный государству ущерб женщина полностью возместила.
Теги
превышение полномочий

Все новости

В Бурятии предотвратили попадание бензина в Байкал
10.11.2025 в 13:16
На севере Бурятии в протоке реки заметили одинокого лебедя
10.11.2025 в 13:11
Улан-удэнцы стали чаще донатить стримерам и блогерам
10.11.2025 в 12:38
В Бурятии осудили главу поселения
10.11.2025 в 12:22
В Бурятии открыли мемориал погибшим бойцам СВО в Горхоне
10.11.2025 в 12:09
В Бурятии сельчанка обокрала пенсионера-соседа
10.11.2025 в 11:56
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии все районы получили паспорта готовности к отопительному сезону
10.11.2025 в 11:27
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
10.11.2025 в 11:07
На севере Бурятии сохранится лавиноопасная обстановка
10.11.2025 в 10:57
ЗУРХАЙ
с 5 по 11 ноября

Читайте также
Приехавший в Бурятию иркутянин побил юношу и девушку
Пьяному мужчине показалось, что они громко разговаривают
10.11.2025 в 11:38
В Бурятии бандиты похитили и ограбили военных
Избитые и запуганные жертвы отдали почти миллион рублей
10.11.2025 в 11:07
В Бурятии автомобиль врезался в трубу
В аварии пострадали два пассажира иномарки
10.11.2025 в 10:45
Аферисты довели до стресса 87-летнюю пенсионерку из Улан-Удэ
В итоге запуганная женщина передала курьеру более миллиона рублей
10.11.2025 в 10:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru