В Бурятии осудили главу поселения

В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы сельского поселения «Баргузинское». Женщина обвинялась в превышении полномочий и служебном подлоге.Как сообщали ранее в Следственном комитете, в сентябре 2020 года глава поселения заключила два контракта общей стоимостью 670 тыс. рублей с местным предпринимателем, являющимся ее родственником. В них речь шла о строительстве в селе двух спортивных площадок.«Подрядчик выполнил работы не в полном объеме и с применением более дешевых материалов. В итоге стоимость невыполненных работ по двум площадкам превысила 423 тысяч рублей. Зная о допущенных нарушениях, в июне 2021 года глава поселения подписала акт о приемке выполненных работ и справку об их стоимости по одной площадке без замечаний. После этого, во время ее отпуска, вторая площадка аналогичным образом была принята директором административно-хозяйственно-транспортного отдела администрации, исполнявшим обязанности главы. На основании подписанных ими документов на счета подрядчика из бюджета перечислили средства, предусмотренные контрактом, в полном объеме, в том числе за фактически невыполненные работы», - рассказывали в Следственном комитете.Рассмотрев материалы дела, суд признал экс-главу поселения виновной. Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Причиненный государству ущерб женщина полностью возместила.