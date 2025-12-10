Улан-Удэ остался без «Баянгола»

В Улан-Удэ пожарные уже около четырех часов тушат торговый центр «Баянгол». Судя по кадрам видео с места происшествия, спасти здание не получится – оно выгорит полностью.





«Баянгол» загорелся сегодня около часа дня в Улан-Удэ. Хотя к зданию быстро стянули множество пожарных расчетов, локализовать очаг и остановить распространение пламени не удалось. Огонь быстро разошелся по строению, перекинувшись даже на фасад. Вероятно, стремительному разрастанию пожара способствовало наличие большого количества легкогорючих материалов. Сообщается, что площадь пожара, ориентировочно, составила около тысячи квадратных метров.





Как уже сообщал «Номер один», по предварительным данным, очаг возгорания находился на втором этаже торгового центра. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.













Напомним, предыдущий крупный пожар в торговом центре случился в Улан-Удэ ночью 7 ноября 2023 года. Тогда огонь охватил «Гвоздь» , там сгорело 22 тысячи квадратных метров торговых и коммерческих площадей, а сотни предпринимателей в результате пожара понесли огромные убытки.





Фото: "Номер один"

Происшествие уже взяла на контроль прокуратура Бурятии.По данным 2ГИС, в торговом центре располагалось более 60 организаций разных сфер деятельности. Там были ателье, салон красоты, парикмахерская, бутик монгольских товаров, адвокатские конторы и многое другое. Несомненно, что все они понесли гигантские убытки, какие именно – еще только предстоит подсчитать.