Происшествия 11.12.2025 в 08:09

Пожар в ТЦ «Баянгол» локализовали только спустя 12 часов горения

Его тушили 70 пожарных и 25 спецмашин
Текст: Елена Кокорина
Пожар в ТЦ «Баянгол» локализовали только спустя 12 часов горения

Сегодня в 01.20 часов Начальник ГУ МЧС Бурятии Андрей Боркин сообщил, что открытое горение в ТЦ «Баянгол» наконец ликвидировано. Тушение осложнял целый ряд факторов.

- Основная сложность пожара заключалась в конструктивных особенностях здания, большой пожарной нагрузке внутри помещения ТЦ, использовании горючих строительных конструкций в отделке самого здания и большая площадь помещения. Быстрому распространению пожара способствовали наличие вентиляционных каналов и лифтов в торговом центре, - прокомментировал Боркин.

Напомним, что пожар начался вчера, 10 декабря, около 13 часов. Огонь быстро разошелся по строению, перекинувшись даже на фасад. Площадь пожара составила около тысячи квадратных метров. Очаг возгорания находился на втором этаже ТЦ. После начала пожара из здания самостоятельно эвакуировались 50 человек, пятеро из них обратились за медицинской помощью.

Фото: Номер один

 

 

