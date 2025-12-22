Происшествия 22.12.2025 в 17:58

Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу

Женщина скончалась через несколько дней в больнице
A- A+
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу
Фото: архив «Номер один»

В улусе Мурочи Кяхтинского района Бурятии мужчина до смерти забил свою пожилую мать кулаками. Последняя скончалась через несколько дней в медучреждении. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей, завели уголовное дело.

Как отметили в СУ СКР по РБ, трагедия произошла вечером 5 декабря. Мужчина был пьян и поссорился с матерью. Он несколько раз ударил ее кулаками по голове, из-за чего женщина упала и потеряла сознание.

Сын оставил пострадавшую на полу и лег спать. «Скорую» следующим утром вызвала соседка, женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней она скончалась в больнице.

«Фигурант после задержания признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы», - отметили в следственном ведомстве.

Теги
бытовой конфликт СК

Все новости

Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу
22.12.2025 в 17:58
В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи
22.12.2025 в 17:16
На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов
22.12.2025 в 17:12
За выходные с улиц Улан-Удэ вывезли более 5 тысяч кубов снега
22.12.2025 в 16:59
Депутат из Бурятии подготовил подарки для онкобольных детей
22.12.2025 в 16:37
Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
22.12.2025 в 16:03
Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой
22.12.2025 в 15:38
В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей
22.12.2025 в 15:27
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22.12.2025 в 15:18
В Бурятии открыли ледовую переправу в микрорайоне Мостовой
22.12.2025 в 15:08
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
На трассе в Бурятии погиб водитель микроавтобуса
Он столкнулся с «Камазом»
22.12.2025 в 14:35
«Обещали подиум и тысячи долларов, а в итоге отняли паспорт»
Сибирскую модель удерживают в скам-центре в Мьянме
22.12.2025 в 14:27
В Улан-Удэ водителя сильно занесло на Ботанической
Машина чуть не опрокинулась
22.12.2025 в 13:57
В Бурятии депутат-коррупционер заехал на «строгач»
Его признали виновным сразу по нескольким статьям УК РФ
22.12.2025 в 12:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru