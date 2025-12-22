Житель Бурятии забил свою пожилую мать кулаками и бросил на полу

В улусе Мурочи Кяхтинского района Бурятии мужчина до смерти забил свою пожилую мать кулаками. Последняя скончалась через несколько дней в медучреждении. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего смерть потерпевшей, завели уголовное дело.

Как отметили в СУ СКР по РБ, трагедия произошла вечером 5 декабря. Мужчина был пьян и поссорился с матерью. Он несколько раз ударил ее кулаками по голове, из-за чего женщина упала и потеряла сознание.

Сын оставил пострадавшую на полу и лег спать. «Скорую» следующим утром вызвала соседка, женщину госпитализировали. Несмотря на усилия врачей, спустя несколько дней она скончалась в больнице.

«Фигурант после задержания признал вину и дал подробные показания об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор полной доказательственной базы», - отметили в следственном ведомстве.