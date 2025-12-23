В Улан-Удэ изъяли груду контрафакта в гипермаркете

В Улан-Удэ сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии выявили факт продажи контрафактных товаров в гипермаркете легкой промышленности. На продукцию сомнительного качества были нанесены логотипы известных фирм-производителей.





«В общей сложности изъято более 1360 единиц товара, в том числе одежды и обуви, сумок и аксессуаров различных брендов. Согласно заключению экспертов, на указанную продукцию нанесены товарные знаки, не соответствующие по способу изготовления и качеству воспроизведения оригинальным продуктам известных товарных брендов. Общая сумма ущерба, причинённого правообладателям товарных знаков, составила 7 248 208 рублей», - рассказали в МВД Бурятии.





По факту незаконного использования товарных знаков возбуждено уголовное дело. Сообщается, что к противоправной деятельности причастны двое владельцев магазина в возрасте 51 и 39 лет. Они зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей.





Фото: МВД Бурятии