Происшествия 29.12.2025 в 16:22

В Бурятии водитель погиб на месте после столкновения с деревом

Авария произошла возле Кижинги
Текст: Карина Перова
Фото: УГИБДД по Бурятии

Сегодня ночью в Кижингинском районе Бурятии случилось смертельное ДТП на 11-м километре автодороге «Кижинга – Чесан – Загустай». 37-летний водитель автомобиля «Ниссан Нот» не справился с управлением, из-за чего машина съехала с дороги и врезалась в дерево.

Автомобилист погиб на месте до приезда «скорой». Его 36-летнего пассажира госпитализировали с тяжелыми травмами.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются – на месте работают сотрудники ГАИ.

смертельное ДТП ГАИ Кижинга

