Происшествия 05.01.2026 в 12:50

Водитель фуры с надписью «Я хочу жить» выжил в смертельном ДТП

В Забайкальском крае на федеральной трассе столкнулись два большегруза
Текст: Макар Захаров
Госавтоинспекция Забайкалья

В Хилокском районе Забайкальского края на федеральной трассе «Байкал» столкнулись две фуры. Авария была настолько серьезной, что кабины и прицепы обоих грузовиков превратились в груду металла.

По предварительной информации, один из водителей, 40-летний мужчина за рулем грузовика «Dongfeng», погиб на месте.

Второго участника ДТП, 50-летнего дальнобойщика, удалось спасти. Его с травмами доставили в Петровск-Забайкальскую центральную районную больницу. Сообщается, что его фура была с надписью «Я хочу жить». Сейчас состояние выжившего оценивается как стабильное.

Причины столкновения устанавливаются. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

ДТП Забайкальский край

05.01.2026 в 12:50
