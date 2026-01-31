Происшествия 31.01.2026 в 15:46
Еще одно страшное ДТП случилось сегодня в Бурятии
В аварии погибла школьница, еще несколько человек попали в больницу
Текст: Андрей Константинов
Вторая по счету смертельная авария случилась сегодня в Бурятии. Она произошла днем на трассе «Байкал» вблизи села Харашибирь.
«По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» при выезде на федеральную автодорогу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с грузовиком «Скания». В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое несовершеннолетних пассажира «Тойоты Хайс», учащиеся 9‑го класса», - рассказали в МВД Бурятии.
Позже пострадавшая 16-летняя девушка скончалась в больнице. 15-летний подросток также находится в тяжелом состоянии – он в реанимации.
Напомним, сегодня ночью в Кабанском районе в аварию попал автомобиль «Тойота Ист», которым управляла 16-летняя девушка. Она погибла на месте. Еще два находившихся в машине подростка получили травмы.
