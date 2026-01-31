Происшествия 31.01.2026 в 15:46

Еще одно страшное ДТП случилось сегодня в Бурятии

В аварии погибла школьница, еще несколько человек попали в больницу
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Еще одно страшное ДТП случилось сегодня в Бурятии
Фото: МВД Бурятии
Вторая по счету смертельная авария случилась сегодня в Бурятии. Она произошла днем на трассе «Байкал» вблизи села Харашибирь.

«По предварительной информации, 20-летний водитель автомобиля «Тойота Хайс» при выезде на федеральную автодорогу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с грузовиком «Скания». В результате ДТП госпитализированы оба водителя и двое несовершеннолетних пассажира «Тойоты Хайс», учащиеся 9‑го класса», - рассказали в МВД Бурятии.

Позже пострадавшая 16-летняя девушка скончалась в больнице. 15-летний подросток также находится в тяжелом состоянии – он в реанимации.

Напомним, сегодня ночью в Кабанском районе в аварию попал автомобиль «Тойота Ист», которым управляла 16-летняя девушка. Она погибла на месте. Еще два находившихся в машине подростка получили травмы.
Теги
ДТП

Все новости

Прощание с Ларисой Крутиян состоится 1 февраля
31.01.2026 в 16:09
В Бурятии с 1 февраля ужесточат условия семейной ипотеки
31.01.2026 в 15:57
В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка
31.01.2026 в 15:52
Еще одно страшное ДТП случилось сегодня в Бурятии
31.01.2026 в 15:46
Пассажиры из Бурятии застряли в Тайшете
31.01.2026 в 15:18
Повышение зарплат учителей в Монголии оказалось недостаточным
31.01.2026 в 15:12
Жители Бурятии всерьез увлеклись небесами
31.01.2026 в 12:00
Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ
31.01.2026 в 10:34
В Бурятии разыскивают пожилую женщину
31.01.2026 в 10:26
Мошенники массово оформляют микрозаймы на жителей Бурятии
31.01.2026 в 10:12
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии нашлась пропавшая пенсионерка
С ней все в порядке
31.01.2026 в 15:52
В Бурятии разыскивают пожилую женщину
Пенсионерка из Иволгинска пропала 30 января
31.01.2026 в 10:26
В Бурятии подростки разбились на автомобиле
16-летняя девушка-водитель погибла, еще двое пострадали
31.01.2026 в 09:36
Житель Бурятии чуть не убил двух человек из-за алиментов
Известие о необходимости платить детям вызвало у мужчины приступ агрессии
30.01.2026 в 17:41
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru