Больше 600 миллионов рублей испарились при ремонте теплотрассы в Улан-Удэ
За исчезновение огромной суммы придется ответить экс-директору «Улан-Удэстройзаказчика»
Текст: Андрей Константинов
Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего директора «Улан-Удэстройзаказчика» Олега Тимофеева. Он обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Претензии силовиков к Олегу Тимофееву связаны с громким скандалом, который сопровождал масштабную реконструкцию теплотрассы №3 в Улан-Удэ. Заказчиком этих работ выступало возглавляемое г-ном Тимофеевым учреждение, а подрядчиком стало ООО ПСК «Развитие». В июне 2022 года эта компания выиграла торги стоимостью в миллиард рублей и должна была завершить ремонт теплосети до 1 декабря 2023 года.
«В дальнейшем срок исполнения контракта продлевался, а обвиняемый, действуя в угоду интересам подрядчика, неоднократно незаконно обеспечивал выплату авансов на счета компании. Помимо этого, он подписывал промежуточные акты выполненных работ, на основании которых также незаконно без учета сумм ранее выплаченных авансов производилось перечисление денег подрядчику. Таким образом, в результате неправомерных действий фигуранта по состоянию на сентябрь 2024 года на банковские счета подрядчика была перечислена сумма контракта в полном объеме. При этом по актам принято работ лишь на 367 млн рублей, а работы на оставшуюся сумму остались невыполненными», - рассказали в Следственном комитете.
Как уточнили в следственном ведомстве, в дальнейшем контракт с подрядчиком был расторгнут, но полученные авансом деньги компания не вернула. Более того, сейчас она находится на грани банкротства.
«Своими действиями обвиняемый причинил значительный ущерб бюджетной системе, а также поставил под угрозу теплоснабжение двух городских районов, на территории которых располагаются 276 многоквартирных домов, а также множество социальных учреждений и объектов, включая школы, детские сады, медицинские организации и образовательные учреждения», - отметили в Следственном комитете.
В рамках уголовного дела на имущество Олега Тимофеева суд наложил арест. В настоящее время уголовное дело в отношении бывшего чиновника передано в суд.
Что касается компании-подрядчика, то в отношении нее сейчас расследуется уголовное дело о мошенничестве. Его ведут сотрудники полиции. Как ранее сообщал «Номер один», полицейские несколько месяцев проверяли работу компании, прежде чем возбудить уголовное дело.
