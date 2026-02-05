ТГК-14 в ходе испытания генератора обесточила Читу

Авария на ТЭЦ-1 в Чите сегодня ночью произошла в результате повреждения оборудования, связанного с испытаниями нового турбогенератора. В результате часть города осталась без света на несколько часов. Об этом сообщает информационный портал «Чита.ру».

По словам представителей «ТГК-14», причиной инцидента стало разрушение разрядника – защитного устройства, предназначенного для приема резких скачков напряжения и защиты основного оборудования. В ходе проведения плановых испытаний нового генератора, которые начались днем и продолжились ночью, произошла поломка систем шин 110 кВ, что привело к срабатыванию защитных систем и аварийному ограничению электроснабжения.

Проведенные проверки показали, что разрушение разрядника стало ключевым фактором, вызвавшим отключение электроэнергии в части города, хотя сам генератор при этом остался целым. В компании объяснили, что испытания включали замеры на разных режимах нагрузки, и повреждение произошло именно в процессе проведения этих тестов.

В результате случившегося часть города осталась без света и тепла на несколько часов, что вызвало недовольство жителей и интерес со стороны прокуратуры. Планируется провести расследование для выяснения точных причин повреждения разрядника и устранения подобных ситуаций в будущем.

В условиях холодов проводить испытания энергетического оборудования довольно безответственно и опасно, полагают жители города.