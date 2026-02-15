Происшествия 15.02.2026 в 11:34

В Чите жертва буллинга пришла в класс с кастетом

Семиклассница никого не поранила, но вызвала в школе шок
Текст: Иван Иванов
В современном обществе проявление агрессии становится все более острой проблемой, передающейся и детям.
Так, в городе Чита произошел неприятный инцидент: ученица 7-го класса одной из школ принесла на уроки кастет и лезвие, сопровождая их угрозами в адрес одноклассников.

По словам источника «Чита.Ру», девочка демонстрировала предметы при других детях, что вызвало тревогу у ее одноклассников. Впрочем, в пресс-службе полиции сообщили, что проведена проверка, и по их данным, девочка никому не угрожала и не показывала предметы открыто.
При этом источники отмечают, что 12-13-летняя девочка ранее вела себя агрессивно, грубила учителям и конфликтовала с одноклассниками. Родители, узнав о ситуации, собрали класс и обратились к администрации школы, однако отметили, что девочку в школе никто не обижал. В то же время в соцсетях пишут, что это не совсем так: девочка подвергалась травле со стороны одноклассников.

В процессе проверки были опрошены ребенок, ее законный представитель, учителя и одноклассники.
С подростком и ее матерью провели профилактическую беседу.

Этот инцидент - лишь один из многих в России за последние месяцы. В различных регионах зарегистрированы случаи нападений и проявлений насилия среди учащихся. Например, в Красноярске недавно 14-летняя девочка подожгла класс и напала на одноклассников и учителя с молотком, ранив нескольких человек. В Нижнекамске 13-летний школьник с ножом и хлопушками устроил беспорядки, ранил сотрудника школы и был задержан. А в Подмосковье 15-летний ученик напал с ножом на одноклассников и убил младшеклассника. Почти всегда за этими случаями скрывалась травля одноклассниками будущего преступника.

Инцидент в Чите - тревожный сигнал о том, что агрессия в обществе, которая стимулируется телевидением, постепенно распространяется во все сферы, и дети это прекрасно чувствуют и не могут этому противостоять.

15.02.2026 в 11:34
