Происшествия 15.02.2026 в 12:47

Шесть раз - не предел

В Улан-Удэ пьяный водитель попался спустя месяц после колонии
Текст: Макар Захаров
скриншот видео

В Улан-Удэ благодаря бдительности местных жителей удалось задержать злостного нарушителя правил дорожного движения. О нетрезвом водителе за рулем «Тойота Камри» полицейским сообщили очевидцы.

Сигнал поступил днем с улицы Забайкальская. Ориентировка на иномарку была немедленно передана, автомобиль остановили инспекторы ДПС. За рулем действительно находился 38-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения.

При проверке данных выяснились шокирующие подробности его «послужного списка».

- Проверив его данные, инспекторы выяснили, что он уже становился фигурантом шести аналогичных случаев нарушения закона. Суммарный срок лишения прав составил почти пять с половиной лет (66 месяцев), - отметили в УГИБДД по Бурятии.

Более того, последнее нарушение обернулось для мужчины реальным сроком - он отбывал наказание в колонии-поселении в течение двух лет. Освободился рецидивист в конце декабря 2025 года. Однако, едва выйдя на свободу и не отбыв еще положенный срок лишения водительских прав, он вновь сел за руль в нетрезвом состоянии.

В отношении мужчины составили административные материалы. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного управления автомобилем в состоянии опьянения. Автомобиль нарушителя помещен на специализированную штрафстоянку.


