Происшествия 17.02.2026 в 13:02

В Бурятии оправдали не платившего долги директора

Суд пришел к выводу, что руководитель не мог поступить иначе
Текст: Андрей Константинов
Фото: архив «Номер один»
В Бурятии суд оправдал экс-директора МУП «ЖКХ Бабушкинское» Анатолия Рябчуна. Его обвиняли по двум статьям УК РФ: «Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности» и «Злостное неисполнение решения суда».

Анатолий Рябчун возглавлял МУП «ЖКХ Бабушкинское» в 2024 году. В этот период у предприятия имелись огромные долги перед различными контрагентами. По версии следствия, несмотря на возбужденные исполнительные производства, директор целенаправленно не предпринимал мер по выплате задолженностей, направляя имеющиеся средства на иные цели. Также он заключил ряд договоров уступки прав требования и агентских соглашений, скрытых от судебных приставов, что позволило избежать принудительного взыскания с предприятия значительных сумм.

Сам Анатолий Рябчун вину в преступлениях не признал и пояснил, что действовал исключительно в интересах МУПа и населения, а достаточных средств для погашения долгов у предприятия не было.

Рассмотрев материалы дела, Кабанский райсуд признал директора невиновным.

«Следствием не приведено убедительных доказательств, подтверждающих факт сознательного уклонения подсудимого от выплат задолженностей. Данные действия руководителя объяснялись сложной финансовой ситуацией на предприятии, специфическими особенностями бюджетного планирования и значительными проблемами в хозяйственной деятельности», - пришла к выводу Фемида.

Суд также учел, что исполнить решения суда о взыскании задолженности не представлялось возможным из-за приоритетности налоговых выплат и необходимости обеспечения работы предприятия.

Признак «злостности» судом в действиях г-на Рябчуна суд также не усмотрел, поскольку период после предъявления требований судебным приставом был непродолжительным, а расходование средств на зарплату, текущую деятельность и премирование работников было оправданным. Что касается сделки по уступке права требования и агентского договора, то они были направлены не на уклонение от задолженности, а на её погашение и предотвращение роста долга.

«Имеются достаточно оснований полагать, что руководство предприятия пыталось всеми доступными способами стабилизировать работу коммунальных служб и обеспечить исполнение важнейших социальных функций в сфере теплоснабжения и водоснабжения», - резюмировал районный суд.

С оправданием директора не согласился гособвинитель. Он подал апелляционную жалобу, но проиграл.

Таким образом, решение об оправдании директора МУПа вступило в законную силу. Также за ним признано право на реабилитацию.

Впрочем, судебно-уголовные «приключения» Анатолия Рябчуна на этом не закончились. Сейчас он проходит подсудимым по другому уголовному делу. Его вместе с бывшим главой города Бабушкин Ольгой Плакидой и ее заместителем Дарьей Недбай обвиняют в служебном подлоге и двух эпизодах хищений.
Теги
жкх долги суд

