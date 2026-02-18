Происшествия 18.02.2026 в 09:28
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
На счету военного несколько убийств, он подозревается в новом преступлении
Текст: Иван Иванов
Дезертир Виктор Саввинов, осужденный за три убийства, вновь оказался на свободе и теперь задержан по подозрению в совершении четвертого преступления. Его побег из госпиталя в Бурятии вызвал волну страха среди жителей села Кутана Сунтарского улуса Якутии, откуда он родом.
По данным SakhaDay.ru, 38-летний Виктор Саввинов в 2020 году был осужден к 9,5 годам колонии за жестокое убийство. Он ушел на СВО, а после возвращения из зоны боевых действий жил неподалеку от родного села.
В феврале 2024 года Саввинов совершил двойное убийство: проломил череп собутыльнику ломом, а затем напал с топором на вдову своего дяди, 64-летнюю учительницу Валентину Федорову, победительницу конкурса «Лучший учитель России», нанеся ей смертельные удары. После этого он поджег дом педагога. 10 октября 2024 года суд приговорил его к 20 годам колонии. 11 июля 2025 года он был условно освобожден в связи с заключением контракта на военную службу и передан представителям Минобороны. С сентября 2025 года он находился в госпитале в Бурятии, откуда сбежал. Дочь убитой учительницы утверждает, что с конца сентября обращалась в правоохранительные органы, предупреждая об опасности, но получала лишь «отписки».
31 декабря 2025 года стало известно, что Саввинов скрывается в Сунтарском улусе Якутии. Несмотря на розыск, его не смогли задержать. 15 февраля 2026 года он был пойман в Якутске по подозрению в совершении нового убийства. «Полгода я жила в страхе… А вчера я узнала, что он убил человека… Я предупреждала!» - с горечью заявила дочь погибшей учительницы.
Отметим, по решению суда, Саввинов должен выплатить семье погибшей Валентины Федоровой 1 500 000 рублей морального ущерба и 1 177 700 рублей материального - за уничтоженный дом. Эти обязательства им не исполнены.
