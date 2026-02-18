Происшествия 18.02.2026 в 09:28

Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии

На счету военного несколько убийств, он подозревается в новом преступлении
A- A+
Текст: Иван Иванов
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
Фото: архив «Номер один»
Дезертир Виктор Саввинов, осужденный за три убийства, вновь оказался на свободе и теперь задержан по подозрению в совершении четвертого преступления. Его побег из госпиталя в Бурятии вызвал волну страха среди жителей села Кутана Сунтарского улуса Якутии, откуда он родом.

По данным SakhaDay.ru, 38-летний Виктор Саввинов в 2020 году был осужден к 9,5 годам колонии за жестокое убийство. Он ушел на СВО, а после возвращения из зоны боевых действий жил неподалеку от родного села. 

В феврале 2024 года Саввинов совершил двойное убийство: проломил череп собутыльнику ломом, а затем напал с топором на вдову своего дяди, 64-летнюю учительницу Валентину Федорову, победительницу конкурса «Лучший учитель России», нанеся ей смертельные удары. После этого он поджег дом педагога. 10 октября 2024 года суд приговорил его к 20 годам колонии. 11 июля 2025 года он был условно освобожден в связи с заключением контракта на военную службу и передан представителям Минобороны. С сентября 2025 года он находился в госпитале в Бурятии, откуда сбежал. Дочь убитой учительницы утверждает, что с конца сентября обращалась в правоохранительные органы, предупреждая об опасности, но получала лишь «отписки».

31 декабря 2025 года стало известно, что Саввинов скрывается в Сунтарском улусе Якутии. Несмотря на розыск, его не смогли задержать. 15 февраля 2026 года он был пойман в Якутске по подозрению в совершении нового убийства. «Полгода я жила в страхе… А вчера я узнала, что он убил человека… Я предупреждала!» - с горечью заявила дочь погибшей учительницы.

Отметим, по решению суда, Саввинов должен выплатить семье погибшей Валентины Федоровой 1 500 000 рублей морального ущерба и 1 177 700 рублей материального - за уничтоженный дом. Эти обязательства им не исполнены.
Теги
убийство

Все новости

В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу
18.02.2026 в 10:21
Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию
18.02.2026 в 10:13
Сбежавший из улан-удэнского госпиталя дезертир задержан в Якутии
18.02.2026 в 09:28
Кооператоры нацелены на развитие
18.02.2026 в 09:23
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с праздником Белого месяца
18.02.2026 в 09:00
Забайкальский депутаты вычеркнули выращивание огурцов из семейного дохода
18.02.2026 в 08:47
Поздравление главы Бурятии с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:30
Бурятию в прошлом году посетили почти 700 тысяч туристов
18.02.2026 в 08:19
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
18.02.2026 в 08:10
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил жителей с Сагаалганом
18.02.2026 в 08:00
ЗУРХАЙ
с 18 по 24 февраля

Читайте также
В Бурятии два бесправных водителя не поделили сельскую дорогу
Один из них был еще и пьян
18.02.2026 в 10:21
Пенсионер из Улан-Удэ лишился внедорожника за 6,5 млн и загремел в колонию
Причиной этого стало систематическое пьянство за рулем
18.02.2026 в 10:13
Глава Тарбагатайского района Бурятии получил прокурорское представление
Чиновники вовремя не провели ледорезные работы
18.02.2026 в 08:10
Подростки разбили 55 автомобилей сотрудников ГИБДД в Забайкалье
Родители заплатят за уничтоженные стекла и фары
17.02.2026 в 15:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru