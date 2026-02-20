Происшествия 20.02.2026 в 09:16
В Улан-Удэ поставлен рекорд по наказанию за взятки
Начальник из Госплемслужбы получил 11 лет «строгача»
Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ вынесен, пожалуй, самый суровый за последнее время приговор за взяточничество. Его «удостоился» бывший начальник отдела ГКУ «Государственная племенная служба Республики Бурятия» Баир Гармаев. Чиновник получил 11 лет колонии строгого режима и огромный штраф.
Напомним, Баира Гармаева задержали еще весной 2024 года. По версии следствия, в 2019-2023 годах начальник отдела Госплемслужбы требовал от сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им свидетельства, необходимые для продажи племенного скота.
«По разработанной злоумышленником преступной схеме руководители племенных хозяйств заключали фиктивные договоры с коммерческой организацией, подконтрольной обвиняемому, и под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота регулярно передавали ему незаконное денежное вознаграждение. Взамен фигурант обеспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов указанных организаций и выдачу им племенных свидетельств», - рассказали в ранее в Следственном комитете Бурятии.
По версии правоохранителей, всего таким путем Баир Гармаев получил взятки на общую сумму более 3,7 млн рублей.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, по итогам судебного разбирательства чиновник признан виновным в получение взяток в значительном и крупном размерах.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей и конфисковал у него денежную сумму, эквивалентную размеру полученных взяток и ноутбук, с помощью которого совершались противоправные деяния. Виновный также лишен права заниматься деятельностью в сфере управления племенной работой в государственных и муниципальных учреждениях на 5 лет», - рассказали в прокуратуре.
Напомним, вчера районный суд вынес приговор в отношении бывшего зампреда, министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. За взятки и превышение полномочий высокопоставленный чиновник получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.
Напомним, Баира Гармаева задержали еще весной 2024 года. По версии следствия, в 2019-2023 годах начальник отдела Госплемслужбы требовал от сельхозпроизводителей взятки, угрожая не выдавать им свидетельства, необходимые для продажи племенного скота.
«По разработанной злоумышленником преступной схеме руководители племенных хозяйств заключали фиктивные договоры с коммерческой организацией, подконтрольной обвиняемому, и под видом оплаты услуг по систематизации и учету скота регулярно передавали ему незаконное денежное вознаграждение. Взамен фигурант обеспечивал беспрепятственное и своевременное согласование зоотехнических отчетов указанных организаций и выдачу им племенных свидетельств», - рассказали в ранее в Следственном комитете Бурятии.
По версии правоохранителей, всего таким путем Баир Гармаев получил взятки на общую сумму более 3,7 млн рублей.
Как сообщили сегодня в прокуратуре Бурятии, по итогам судебного разбирательства чиновник признан виновным в получение взяток в значительном и крупном размерах.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил подсудимому наказание в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 4 млн рублей и конфисковал у него денежную сумму, эквивалентную размеру полученных взяток и ноутбук, с помощью которого совершались противоправные деяния. Виновный также лишен права заниматься деятельностью в сфере управления племенной работой в государственных и муниципальных учреждениях на 5 лет», - рассказали в прокуратуре.
Напомним, вчера районный суд вынес приговор в отношении бывшего зампреда, министра сельского хозяйства Бурятии Галсана Дареева. За взятки и превышение полномочий высокопоставленный чиновник получил 8 лет колонии строгого режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.