В Улан-Удэ продолжается суд над Михаилом Пичугиным

В Улан-Удэ продолжаются слушания по резонансному делу Михаила Пичугина, выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море. На скамье подсудимых оказался человек, чья история выживания потрясла всю страну: его обвиняют в гибели собственного брата и 15-летнего племянника, которые не перенесли суровых испытаний открытым морем. На прошлой неделе судья допрашивала свидетелей – людей, которые продали Пичугину мотор. Корреспондент «Номер один» побывал в зале суда.Напомним, 9 августа 2024 года Михаил Пичугин с братом и племянником на катамаране «Байкат 470» выдвинулись от мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края в сторону острова Сахалин через Сахалинский залив Охотского моря. По пути у них сломался мотор, после чего судно два месяца дрейфовало в море. Брат и племянник Михаила погибли, а его самого случайно обнаружили рыбаки. Обессилевшего мужчину доставили в больницу Магадана, где его лечили и восстанавливали. После этого Михаил вернулся в Бурятию. По факту гибели его родственников было возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».Также следователи установили, что при регистрации судна мужчина использовал подложный документ с недостоверными сведениями о технических характеристиках мотора, вписав их в договор купли-продажи, и неправомерно заменил на корпусе движка информационные таблички, продублировав на них представленные в орган контроля данные. За это Михаила Пичугина обвинили по статье «Использование заведомо подложного документа».На заседании 3 марта судья заслушала тех, кто продал Михаилу подвесной лодочный мотор, который подвел во время путешествия.Выяснилось, что лодочный бензиновый двигатель Honda BF50 Михаил приобрел у знакомого из Иркутска.- Мы познакомились в общей группе «Катамараны» в мессенджере, группа была закрытой. Около 200 человек в ней состояло. Там мы переписывались, и Михаил сообщил, что хочет приобрести у меня мотор. За сколько продал, точно не помню – 400 или 500 тысяч. Михаил перевел деньги, я отправил товар транспортной компанией. Лично мы не встречались, договор купли-продажи не заключали, - рассказал житель Иркутска по видеосвязи.В свою очередь, иркутянин приобрел его у знакомого перекупщика во Владивостоке.- В октябре 2023 года я обратился к знакомому, который занимается продажей подвесных лодочных моторов, с просьбой продать один мощностью 50 лошадиных сил. Он предложил Honda BF50, который еще не был привезен на территорию РФ. Я согласился. В феврале 2024 года получил мотор с документами. В начале мая 2024 года продал его Пичугину, - зачитала судья ранее полученные показания от продавца мотора из Владивостока.Иркутский свидетель также рассказал, что перед продажей движок пришлось ремонтировать – заменить крыльчатку из-за того, что «струя воды плохо шла». Главная функция крыльчатки - предотвращать перегрев двигателя. После ремонта проблема ушла, однако другие параметры владелец мотора не проверил. После того как он попал в руки Пичугина, вскрылись новые дефекты.В частности, обнаружились проблемы с подвеской. Михаил сообщил об этом продавцу из Иркутска. Двигатель отправили туда, где его изначально приобретали – во Владивосток. Ремонт оплатил бывший владелец мотора из Владивостока.Он рассказал, что приобрел двигатель в Японии.- В сентябре 2023 заказал для дальнейшей перепродажи из Японии различные подвесные лодочные моторы марок «Хонда» и «Ямаха», одним из них был Honda BF50. В октябре 2023 ко мне обратился знакомый из Иркутска с просьбой продать мотор мощностью 50 лошадиных сил, я предложил движок из Японии за 300 тыс. рублей. В феврале 2024 отправил его с документами. Весной мне написал покупатель, сообщил о неисправностях. Я получил двигатель, заменил втулки и верхние сайлентблоки. В июне 2024 года отправил его вторичному покупателю в Южно-Сахалинск, - рассказывал свидетель на предварительном следствии.Много вопросов у суда вызвали документы. Бумаги на двигатель, судя по всему, существуют лишь формально, но не подтверждают законность его происхождения. Скорее всего, на руках у покупателей была только грузовая таможенная декларация.Судебные разбирательства продолжатся. Впереди – допрос остальных свидетелей. «Номер один» продолжит следить за этим процессом.