Бывший спикер Хурала Бурятии заехал на зону

В уголовном деле бывшего председателя Народного Хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева наконец поставлена точка. 11 февраля 2026 года Верховный суд республики рассмотрел апелляционные жалобы и представление прокуратуры и вынес вердикт: приговор, вынесенный в ноябре прошлого года, в целом остается в силе. История строительства школы в селе Сосново-Озерское, куда вбухали почти полмиллиарда рублей, чтобы потом все снести, получила окончательную юридическую оценку. Судьи не нашли оснований верить версии Доржиева о том, что он всего лишь «курировал стройку как депутат», а его родственники и подельники действовали сами по себе. Семь лет колонии - таков итог политической карьеры человека, который еще недавно был одним из первых лиц Бурятии.Судебная коллегия Верховного суда Бурятии под председательством судьи Ю. Макарцевой рассмотрела целый ворох апелляционных жалоб. Осужденные и их адвокаты пытались оспорить приговор по целому ряду пунктов. Доржиев настаивал на полной невиновности, уверяя, что в строительстве школы не участвовал, денег не похищал, а на стройку наведывался исключительно как народный избранник от Еравнинского района. Его защитник вообще предлагал отменить приговор целиком.Антон Романов, через фирмы которого выводили деньги, просил переквалифицировать его действия на более мягкую статью, доказывая, что он не состоял ни в какой организованной группе, а просто помогал знакомому предпринимателю с долгами. Ханхасаев, главный инженер, отвечавший за бетон, тоже не признавал вину и рассчитывал на смягчение.Прокуроры, в свою очередь, просили приговор немного подправить: уточнить юридические формулировки, наложить арест на дополнительные жесткие диски и системные блоки, изъятые у фигурантов, и правильно сложить наказания Доржиеву с учетом предыдущей судимости.В итоге суд апелляционной инстанции оставил все основные претензии без удовлетворения. Приговор устоял. Единственное, что изменилось - технические правки. Доржиеву наконец-то официально прописали в приговоре ссылку на ч. 3 ст. 47 УК РФ, которая позволяет назначать дополнительное наказание в виде запрета занимать должности, даже если санкция статьи этого прямо не предусматривает. Раньше суд первой инстанции это сделал, но забыл сослаться на закон. Кроме того, судьи правильно сложили наказания, зачли ранее оплаченный Доржиевым штраф в 200 тыс. рублей и снизили сумму процессуальных издержек для Ханхасаева со 124 до 40 тыс. рублей - учли, что он отказывался от услуг адвоката, но суд этот отказ почему-то не принял.Сама история, из-за которой Доржиев и компания отправились в колонию, достойна отдельного рассказа. В 2022 году в селе Сосново-Озерское начали строить новую школу на 450 мест. Дело нужное, денег выделили почти 500 млн - из федерального и республиканского бюджетов. Генподрядчиком выступило ООО «Витим», субподрядчиком - ООО СК «Развитие». Формально директорами там числились разные люди, но, как выяснило следствие, реальным хозяином был сын Доржиева - Тушин Доржиев. Сам Цырен-Даши Эрдынеевич на тот момент занимал высокий пост заместителя председателя Народного Хурала.Суд установил, что семейный подряд с самого начала не собирался строить школу по правилам. Чтобы сэкономить и вытащить побольше денег, организовали целую схему. Песок для бетона решили не покупать у официальных поставщиков, а добывать на месте - в незаконных карьерах рядом с селом. Никаких лабораторных исследований, конечно, не проводили. Песок возили откровенно грязный, с примесями глины и мусора. Бетон месили без точных пропорций, как придется, ковшами экскаватора. А когда наступили холода, продолжили заливать конструкции на морозе, игнорируя технологии.Результат получился предсказуемый. Школа, которую возвели такими методами, оказалась аварийной. Экспертиза показала: класс бетона в несущих конструкциях был куда хуже. Это значит, что здание могло рухнуть в любой момент, особенно если учесть, что речь шла об учебном заведении, где должны были находиться дети. В итоге недостроенную школу снесли полностью и начали строить заново - другим подрядчиком и за другие деньги. А полмиллиарда, по сути, улетели в трубу.Деньги таяли не только в некачественном бетоне. Часть средств просто вывели через подставные фирмы. Для этого использовали ООО «Проф-Универсал» и ООО «Стройснаб», которыми управлял Антон Романов. Он изготавливал фиктивные договоры на поставку стройматериалов: фанеры, арматуры, цемента. Материалы, разумеется, никто не поставлял, а деньги списывались. Всего таким образом через счета прокрутили более 44 млн рублей. В этой части схемы Доржиев-старший тоже участвовал: как установил суд, именно его авторитет и связи позволяли беспрепятственно подписывать фиктивные акты и получать деньги.Кроме того, нашлись доказательства и прямого личного обогащения. Для семьи Доржиевых на деньги фирмы приобрели два лизинговых автомобиля: Toyota Land Cruiser Prado и Kia Sportage. На практике эти машины использовались в личных целях, к стройке отношения не имели. Свидетели рассказывали, что Доржиев-старший ездил на «Прадо», а его супруга - на «Киа». Лечение зубов в московской клинике тоже оплатили из бюджета стройки - около 400 тыс. рублей.Цырен-Даши Доржиев в суде держался уверенно. Он объяснял, что на стройку действительно приезжал, но только потому, что был депутатом от Еравнинского района и обязан контролировать социальные объекты. Участия в хищениях, по его словам, не принимал, никаких указаний подчиненным не давал. Автомобили? Ну, сын попросил машину «Лексус» для работы, а взамен дал «Прадо», взятую в лизинг. Жена продала свою машину, а вырученные 600 тысяч передала фирме. Лечение зубов? Он брал кредит, а часть платежей за него закрывала организация, но потом он все вернул. Проценты по кредиту платил сам или сын.Однако суд этим объяснениям не поверил. Слишком много свидетелей и доказательств указывали на обратное. Ключевую роль сыграли показания главного инженера, который заключил сделку со следствием и получил свой приговор еще в феврале 2025 года. Он подробно рассказал, как все было устроено на самом деле. По его словам, именно Доржиев-старший «решал вопросы с контролирующими органами», давал указания по ходу строительства и, самое главное, лично участвовал в совещаниях, где обсуждалось использование нелегального песка. Именно он, по словам инженера, осенью 2022 года помог продавить решение о выделении дополнительного аванса в 99 млн рублей, хотя строительство уже отставало от графика.Показания инженера подтвердил и заместитель директора - как его назвали в суде «свидетель № 17». Он рассказал, что лично возил Доржиева-старшего на стройку и докладывал ему о ситуации. Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов тоже подтвердил: Доржиев звонил ему и требовал подписать допсоглашение на аванс. А председатель комитета по образованию вспоминала, как Доржиев в требовательном тоне выяснял, почему задерживают оплату по актам КС-2, и советовал ей не ждать депутатского запроса.Даже собственные показания Доржиева, данные на следствии, где он признавал, что Ханхасаев или Дашицыренов рассказывали ему про местный песок, суд зачел против него. В суде он попытался объяснить это давностью событий, но судьи решили, что противоречия слишком явные.Отдельная линия в этом деле - судьба Тушина Доржиева, сына осужденного. Именно он, по версии следствия, был фактическим владельцем ООО «Витим» и ООО СК «Развитие», создателем организованной группы и главным выгодоприобретателем. Его роль подробно описана в приговоре, но сам он перед судом так и не предстал. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство. По данным следствия, Тушин Доржиев покинул Россию и сейчас находится в международном розыске. Где он и когда предстанет перед правосудием - большой вопрос.Что касается Антона Романова, то, помимо основного эпизода с Сосново-Озерской школой, он получил срок еще и за хищение 3,5 млн рублей при строительстве школы в Хоринске. Схема была похожая: фиктивные договоры на разработку грунта с ООО «Стройснаб» и ООО «Велстрой». Деньги перечисляли, а работы никто не выполнял. Романов настаивал, что это был возврат долга от Тушина Доржиева, но суд эти доводы отмел, указав, что долги долгами, а хищение бюджетных средств никто не отменял. К тому же, как выяснилось, никаких реальных работ по этим договорам не проводилось, а значит, и возвращать было нечего - это просто еще одна схема вывода денег.В результате суровый итог. Цырен-Даши Доржиев проведет в колонии общего режима семь лет, заплатит 0,5 млн рублей штрафа и на два года лишится права занимать любые должности на госслужбе. Андрей Ханхасаев получил шесть лет и штраф 450 тысяч. Антон Романов, с учетом предыдущего приговора, отправился за решетку на 7,5 года, а его общий штраф составил 900 тыс. рублей. Солбон Дашицыренов и Алексей Алексеев, тоже проходившие по этому делу, заключили контракты с Минобороны России и убыли в зону спецоперации - их дела приостановлены.Гражданский иск на 475 млн рублей удовлетворен полностью. Деньги будут взыскивать с осужденных солидарно плюс к уже взысканному ранее с главного инженера. Правда перспективы реального получения этих сумм туманны - имущества, на которое можно обратить взыскание, у фигурантов, судя по материалам дела, не так уж много. Основные активы либо уже арестованы, либо, скорее всего, давно выведены.К слову, школа в Сосново-Озерском, из-за которой разгорелся весь сыр-бор, все-таки построена. Новым подрядчиком, с нуля и за новые деньги. А старая история осталась в памяти жителей села как пример того, как большие деньги могут раствориться в воздухе, оставив после себя только уголовные дела и разрушенные надежды.