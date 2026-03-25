Михаил Пичугин впервые рассказал всю правду о 67-дневном дрейфе

В Улан-Удэ продолжаются слушания по делу Михаила Пичугина, выжившего после 67-дневного дрейфа в Охотском море. Мужчина дал показания в суде, шаг за шагом восстановив обстоятельства гибели родственников во время дрейфа в море - от момента поломки мотора до своего спасения рыболовецким судном «Ангел».В суде Михаил Пичугин подробно рассказал о том, как покупал лодку и мотор.- Лодку «Байкат 470» и мотор «Хонда BF40» приобрел, посоветовавшись с братом. Лодку купил в 2023 году. До этой покупки у нас была подобная, катамаранного типа, но мы решили взять судно побольше и помощнее, чтобы ходить в море. Так же и с мотором было. С братом пообщались, посоветовались со знакомыми и в 2024 году решили взять мотор «Хонда». По отзывам, хорошие, народ пользуется, никто не жалуется. «Хонда BF40» – это четырехтактный мотор, куда заливается чистый бензин, масло туда не требуется. Для больших путешествий это хорошо, меньше заморочек. Все решения о покупках мы принимали вместе с моим старшим братом, - отметил Михаил Пичугин.Мотор Михаил приобрел в Иркутске. После того как Пичугин получил его в Улан-Удэ, он обнаружил, что ему прислали другую модель (вместо «Хонда BF40» получил «Хонда BF50»), а подвеска была разбита и требовала ремонта. Мужчина связался с продавцом, чтобы вернуть товар. Тот уверил, что моторы идентичны, а по поводу возврата денег сказал, что с ними придется подождать - нужно найти нового покупателя, и только после продажи он сможет вернуть Михаилу наличность.Однако ждать Михаилу было некогда, поскольку через пару месяцев он собирался в большое путешествие. Поэтому он потребовал, чтобы продавец отремонтировал подвеску – это быстрее, чем ждать деньги за возврат мотора и покупать новый. Движок отправили на ремонт во Владивосток, а затем, по просьбе Михаила, послали в Южно-Сахалинск.Лодку Пичугин также отправил на Сахалин, а вскоре приехал туда вместе с братом и племянником. Там мужчины жили у знакомого. Начало путешествия было запланировано на 4 августа. До этой даты братья провели техобслуживание мотора: поменяли масло и фильтры.- Плохо бежала вода, поэтому я поменял помпу, промыл систему охлаждения, купил новый винт, фильтр, крыльчатку, термостат и прочее. Мотор мы тестировали на пресных озерах. Брат помог подсоединить спидометр, тахометр… - рассказал в суде Михаил.Для того чтобы отправиться в водное путешествие, Пичугин зарегистрировал судно в ГИМСе (Государственная инспекция по маломерным судам). К большому плаванию подготовились как положено: было три спасательных жилета, спасательный круг, фальшфейеры, ракетницы, компас, спасательный конец Александрова, якорь, веревки, якорные намотки и прочее. Однако о специальных средствах связи мужчины почему-то не подумали.Также Михаил уведомил о своем путешествии пограничную службу. Он сообщил, что будет выходить в море с 4 по 20 августа с двумя пассажирами. Маршрут пролегал в акватории Охотского моря от села Москальво Сахалинской области до мыса Перовского в Николаевском районе Хабаровского края, бухты Врангеля на Шантарских островах и обратно.К слову, часть путешествия семья Пичугиных проделала вместе со знакомыми: двумя семьями из Москвы и Иркутска. 3 августа Пичугины выдвинулись на север Сахалина в Москальво. А уже утром 4 августа начали путешествие в сторону мыса Перовского, где их и ждали знакомые, с которыми они должны были добраться до Сахалина.- Из Москальво до Перовского мы дошли за пару часов. Затем вместе со знакомыми собирались идти в бухту Врангеля, куда добрались за пять часов. Там находились три дня. В это время я проверял мотор - все работало. Если бы были неисправности, не пошли бы в море - мы ведь не самоубийцы… Нас бы и знакомые не отпустили. 8 августа вернулись на мыс Перовского. На обратном пути из бухты Врангеля нас останавливали пограничники, проверяли документы, - восстанавливал в суде хронологию событий Михаил.Утром 9 августа семья Пичугиных выдвинулась в сторону острова Сахалин. Там мужчины планировали порыбачить и осмотреть достопримечательности. Однако в этот же день сломался мотор. Продолжать путешествие стало невозможно.- Сколько километров было от берега, когда сломался мотор, сказать точно не могу. Но было видно и берег, и материк, и Сахалин, и корабли неподалеку ходили. За полчаса до поломки мимо нас прошел корабль береговой охраны. Паники не было, - подчеркнул Михаил.После того как мотор заглох, Пичугин попытался завести его, но безуспешно. Тогда судовладелец проверил подачу топлива, поменял фильтры, убедился в том, что все, на первый взгляд, исправно, но мотор все равно не запускался.Тем не менее мужчина не оставлял попытки «оживить» сердце лодки: снял крышку газораспределительного механизма, проверил метки ГРМ. Убедился в том, что состояние удовлетворительное, но результата не было.- Погода стояла хорошая, солнечная. Тепло. Паники ни у кого не было, знали, что находимся в пределах видимости, неподалеку курсировали лодки… Мы должны были выйти на связь со знакомыми, сказать, что пришли в Москальво и дальше движемся по суше. Думали, что о нас сообщат пограничникам, в МЧС и быстро найдут. Но через три дня за нами никто не пришел, - сказал в ходе допроса Пичугин.В этот же день Пичугины предприняли попытку догрести до берега на веслах. Из подручных средств они соорудили подобие паруса и начали дрейфовать в сторону берега. Ночью решили встать на якорь, надеясь утром догрести до суши. Однако поднялся шторм и лодку унесло далеко в море.По истечении десяти дней, после того как заглох мотор, прямо над Пичугиными на небольшой высоте пролетел вертолет с зеленой пятиконечной звездой на днище, но в их сторону он не сделал никаких движений. Через три дня пролетел еще один вертолет синего цвета на небольшой высоте. Также время от времени мимо проходили различные суда. Завидев их, Пичугины подавали сигналы бедствия - запускали фальшфейеры и ракетницы. Но их словно никто не замечал.Через какое-то время мужчины вновь попытались привести мотор в чувство - они практически полностью разобрали его, попытались починить, но он так и не заработал.На лодке было все необходимое для выживания - еда, вода, теплая одежда. Однако все было ограничено: при экономном потреблении всего этого хватило бы только на две-три недели.- Среди запасов были хлеб, еда быстрого приготовления, сублимированные продукты, сушеные брикеты гороха, перловки, лапша, пресная вода, сухари. Питались мы один раз в день все вместе. Сильно есть не хотелось, в основном хотели пить. Но воду экономили. Холодно не было, мы купались даже. Пресная вода быстро закончилась, в дальнейшем мы собирали ее в дождь, используя брезентовый тент. Ставили емкости, вода стекала в них. Мы ловили рыбу, пытались есть ее как в свежем виде, так и засоленную, но никто этот продукт не ел, так как после его употребления хотелось пить еще больше. Вскоре у племянника началась апатия, он отказывался от еды и сильно нервничал. Мы его пытались успокоить, говорили, что нас скоро найдут. Отец уговаривал сына есть, но Илья все равно отказывался. Примерно через месяц его не стало, - рассказал в суде выживший мужчина.Смерть сына свела брата Михаила с ума. У мужчины начались галлюцинации, ему чудилось, что лодка села на мель, он звал их общего друга.- Особо не питался, я ему давал сушеные супы, просеянные от специй, лапшу, размачивал в морской воде горох, перловку, но он не хотел. Я брату объяснял, что надо питаться, - вспоминал мужчина.После гибели сына мужчина пытался покончить с собой, но Михаил спас его. Однако выжить брату Михаила не удалось: он умер 28 сентября. Михаил остался один на один со стихией. В лодке он продолжал возить тела умерших родственников, чтобы предать их земле в случае своего спасения.Спасение к Михаилу пришло, когда он уже особо в него не верил - спустя два месяца от начала путешествия. Мужчина услышал шум и выбрался из укрытия, чтобы посмотреть, откуда он идет, и увидел корабль. Пичугин подумал, что это спасательное судно. Из последних сил он начал размахивать спасательным жилетом, светил фонариком, кричал. И Михаила увидели. В рупор ему прокричали, что скоро подберут.- Они подплыли ко мне с наветренной стороны. Спросили, могу ли вытащить якорь, я ответил, что смогу только отрезать его. Потом я упал. Ко мне спустился человек, отрезал якорь, мою лодку притянули к кораблю. Спустили большой мешок и краном подняли меня на борт, потому что карабкаться по канатной лестнице я не мог. На судне меня отвели в душ, дали пресной воды, накормили, разместили в кают-компании. Сказали, что мою лодку тоже подняли, разместили на палубе, накрыли ее. Хотел забрать вещи, но мне сказали, что брать ничего нельзя, все передадут полиции. На судне было человек 15, это был краболов. Они перемещались вдоль Камчатки и даже не знали, что кого-то ищут, что кто-то потерялся, то бишь оповещения кораблей не было произведено, - сказал Пичугин на суде.Судно Михаила обнаружили в 25 километрах от побережья в районе села Усть-Хайрюзово в Тигильском районе Камчатского края. Рыболовецкое судно, спасшее Пичугина, доставило его в Магадан, где мужчину госпитализировали.Напомним, Пичугин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьей «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц» и «Использование заведомо подложного документа». Он находится под подпиской о невыезде. Допрос Михаила не приблизил историю к финалу. Впереди допрос свидетелей со стороны защиты. «Номер один» продолжит следить за процессом.