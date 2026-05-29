Происшествия 29.05.2026 в 15:49

«Мертвых животных нашли сотрудники фермы»

Медведь напал на табун лошадей в селе под Новосибирском
A- A+
Текст: КП-Новосибирск
«Мертвых животных нашли сотрудники фермы»
Фото: КП-Новосибирск
В Венгеровском районе Новосибирской области медведь напал на табун лошадей из ЗАО «Усть-Изесское».

- Нападения начались в апреле. Мой супруг работает в колхозе, сначала они нашли одну мертвую лошадь, а вскоре другую. У нас практически каждый год такое происходит после зимы. В том году медведь задрал не только лошадей, но и быков, - рассказала КП-Новосибирск местная жительница.

В пресс-службах Управления ветеринарии и Минприроды региона КП-Новосибирск сообщили, что информация об этом происшествии пока не поступала. Однако подтвердили, что в том году медведь действительно нападал на лошадей.

В Минприроды региона также дали советы, как вести себя при встрече с медведем. Хищники не любят сюрпризов и неожиданных встреч, а испуг и стресс провоцируют их на нападение. В ведомстве советуют передвигаться по лесу, шумя: переговариваться, петь или стучать.

Также не стоит ходить в одиночку - компания людей пугает медведя, и шум от нее слышно издалека. Если вы с детьми, держите их рядом или в поле зрения. Агрессия зверя по отношению к группе гораздо ниже. Не берите с собой необученных собак.

Если встретили бурого медведя, постарайтесь не паниковать и незаметно уйти. Ни в коем случае не бегите. При отходе учитывайте направление ветра, так как у медведя очень тонкое обоняние. Если зверь вас заметил, не убегает, а проявляет любопытство, попробуйте отогнать его громким спокойным голосом или стуком металла. При близкой встрече не смотрите медведю пристально в глаза, для дикого зверя это признак готовящейся атаки, и он может напасть первым.

Все новости

С 1 июня в Улан-Удэ вводится режим тишины
29.05.2026 в 17:09
В Улан-Удэ на улицах Свободы и Смолина заасфальтируют дороги
29.05.2026 в 17:08
В Улан-Баторе построят 500 зарядных станций для электромобилей
29.05.2026 в 16:53
В Улан-Удэ более 12 тысяч детей отдохнут этим летом в лагерях
29.05.2026 в 16:43
В Бурятии выступит легендарная группа КИНО
29.05.2026 в 16:24
Меньше нервов, больше шансов: что в партии «Новые люди» приготовили для выпускников Бурятии
29.05.2026 в 16:22
Искусственный интеллект сможет взять на себя функции судей
29.05.2026 в 16:18
Стражей природы Бурятии снабдили новыми автомобилями
29.05.2026 в 16:10
В Улан-Удэ владелица детского центра заплатит 100 тысяч родителям сломавшего руку ребенка
29.05.2026 в 16:00
«Мертвых животных нашли сотрудники фермы»
29.05.2026 в 15:49
ЗУРХАЙ
с 27 мая по 2 июня

Читайте также
В Улан-Удэ владелица детского центра заплатит 100 тысяч родителям сломавшего руку ребенка
Ребёнок упал с высоты полуметра, перелом случился из-за отсутствия ограждений
29.05.2026 в 16:00
В Бурятии главврач ЦРБ получил «условку» за наркотики и анализы
Баира Очирова признали виновным по двум статьям УК РФ
29.05.2026 в 14:44
В Бурятии гаишники устроили погоню за пьяным мотоциклистом без прав
Сам «железный конь» был без номеров
29.05.2026 в 11:05
В Улан-Удэ подросток залез на вершину старого Селенгинского моста
Школьники открыли сезон рисков для жизни
29.05.2026 в 10:30
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru