Происшествия 06.06.2026 в 11:07

Житель Багдарина открыл стрельбу по соседскому гаражу

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину после сообщения о выстрелах на одной из улиц районного центра
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Текст: Макар Захаров
Житель Багдарина открыл стрельбу по соседскому гаражу
«Номер один»

Сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который ночью открыл стрельбу из охотничьего оружия.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал о выстрелах, раздавшихся на одной из улиц районного центра. Прибыв на место вместе с участковым полиции, правоохранители установили обстоятельства произошедшего.

По предварительным данным, 36-летний мужчина дважды выстрелил из охотничьего ружья в сторону гаража, принадлежащего соседу. В момент инцидента он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Нарушителя оперативно задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В результате происшествия пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям мужчины, связанным с грубым нарушением общественного порядка с использованием оружия.

Кроме того, сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии изъяли у владельца четыре единицы зарегистрированного огнестрельного оружия и свыше 70 патронов. В ведомстве отметили, что в случае вынесения обвинительного решения разрешения на хранение и ношение оружия будут аннулированы, а само оружие подлежит дальнейшему отчуждению в установленном законом порядке.

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Росгвардия

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