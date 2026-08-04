Происшествия 04.08.2026 в 09:09
В Чите вынесли приговор москвичу - участнику ОПГ
Он был причастен к фиктивной аккредитации медиков в Забайкалье
Текст: Иван Иванов
Центральный районный суд Читы приговорил жителя Москвы Владимира Постникова к 7 годам колонии строгого режима по делу о взяточничестве при аккредитации медицинских работников в Забайкалье. О приговоре сообщили в пресс-службе суда. Постникова обвиняли в 34 эпизодах получения взяток в составе организованной группы (п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Помимо лишения свободы, суд назначил ему штраф в размере 5 миллионов рублей и дополнительное наказание.
По данным источника «Чита.Ру», Владимир Постников руководил одной из московских компаний, которая занималась дополнительным профессиональным образованием медиков. Следствие полагает, что он находил врачей, готовых за деньги пройти аккредитацию без экзаменов, принимал от них денежные средства и документы, а затем передавал эти материалы другим участникам преступной схемы. Постников заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Прокуратура сообщала, что с декабря 2022 года по сентябрь 2025 года организованная группа под руководством председателя аккредитационной комиссии Минздрава России в Забайкальском крае брала взятки с медицинских работников за фиктивное прохождение первичной специализированной аккредитации на базе Читинской государственной медицинской академии. Стоимость такой услуги варьировалась от 35 до 125 тысяч рублей. По версии следствия, без сдачи тестов, проверки практических навыков и решения ситуационных задач аккредитацию таким образом прошли около 50 медиков из разных регионов России.
В мае в колонию был отправлен ещё один член ОПГ: его лишили воинского звания «капитан медицинской службы», назначили штраф в 4 миллиона рублей и взыскали сумму, эквивалентную полученной взятке, — 900 тысяч рублей.
Само дело возбудили еще в 2024 году в отношении бывшего председателя комиссии по проведению аккредитации специалистов в Забайкальском крае Михаила Пудова и трёх его соучастников. Михаила Пудова арестовали в декабре 2024 года, он провёл в СИЗО чуть больше года.
По данным источника «Чита.Ру», Владимир Постников руководил одной из московских компаний, которая занималась дополнительным профессиональным образованием медиков. Следствие полагает, что он находил врачей, готовых за деньги пройти аккредитацию без экзаменов, принимал от них денежные средства и документы, а затем передавал эти материалы другим участникам преступной схемы. Постников заключил со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве.
Прокуратура сообщала, что с декабря 2022 года по сентябрь 2025 года организованная группа под руководством председателя аккредитационной комиссии Минздрава России в Забайкальском крае брала взятки с медицинских работников за фиктивное прохождение первичной специализированной аккредитации на базе Читинской государственной медицинской академии. Стоимость такой услуги варьировалась от 35 до 125 тысяч рублей. По версии следствия, без сдачи тестов, проверки практических навыков и решения ситуационных задач аккредитацию таким образом прошли около 50 медиков из разных регионов России.
В мае в колонию был отправлен ещё один член ОПГ: его лишили воинского звания «капитан медицинской службы», назначили штраф в 4 миллиона рублей и взыскали сумму, эквивалентную полученной взятке, — 900 тысяч рублей.
Само дело возбудили еще в 2024 году в отношении бывшего председателя комиссии по проведению аккредитации специалистов в Забайкальском крае Михаила Пудова и трёх его соучастников. Михаила Пудова арестовали в декабре 2024 года, он провёл в СИЗО чуть больше года.
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