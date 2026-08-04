На Байкале в Бурятии затонул катер, катавший туристов на надувном диване
Вчера на Байкале в селе Горячинск Прибайкальского района Бурятии опрокинулось маломерное судно с мотором, буксировавшее надувное плавательное средство (водный диван), в результате чего лодка частично затонула.
Обошлось без пострадавших. В ГУ МЧС по РБ сообщили, что сейчас решается вопрос по привлечению водителя катера к административной ответственности.
В Бурятской транспортной прокуратуре организовали проверку. Кроме того, в Восточно-Байкальском следственном отделе на транспорте Восточного МСУТ СК проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
«Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и обстоятельств произошедшего», - отметили в следственном ведомстве.