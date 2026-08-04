Происшествия 04.08.2026 в 09:21

На севере Бурятии медведица утащила со двора поросенка

Хищница зашла в ограду с медвежонком
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Текст: Карина Перова
На севере Бурятии медведица утащила со двора поросенка
Фото: архив «Номер один»

В Северо-Байкальском районе Бурятии медведи устроили резню на территории бывшего СНТ «Березовая роща».

Медведица с медвежонком зашла в ограду, сломала забор и подрала свиней. Хищница утащила одного поросенка, второй остался во дворе.

«К месту происшествия выехал охотник», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

А в селе Курумкан косолапого заметили возле здания казначейства.

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