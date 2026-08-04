На севере Бурятии медведица утащила со двора поросенка

В Северо-Байкальском районе Бурятии медведи устроили резню на территории бывшего СНТ «Березовая роща».

Медведица с медвежонком зашла в ограду, сломала забор и подрала свиней. Хищница утащила одного поросенка, второй остался во дворе.

«К месту происшествия выехал охотник», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».

А в селе Курумкан косолапого заметили возле здания казначейства.