Происшествия 04.08.2026 в 09:21
На севере Бурятии медведица утащила со двора поросенка
Хищница зашла в ограду с медвежонком
Текст: Карина Перова
В Северо-Байкальском районе Бурятии медведи устроили резню на территории бывшего СНТ «Березовая роща».
Медведица с медвежонком зашла в ограду, сломала забор и подрала свиней. Хищница утащила одного поросенка, второй остался во дворе.
«К месту происшествия выехал охотник», - сообщили в группе «Северобайкалье-инфо.24/7».
А в селе Курумкан косолапого заметили возле здания казначейства.
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