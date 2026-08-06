Происшествия 06.08.2026 в 06:00
Латексный барон из Бурятии проиграл схватку с силовиками
Известному производителю перчаток вынесли приговор
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении предпринимателей Вячеслава Еськова и его сестры Валентины Бурдуковской. Их признали виновными в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, а также в сбыте фальсифицированных медицинских изделий в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
Новый приговор – лишь очередной эпизод в биографии предпринимателей из Турунтаево, чей бизнес уже много лет завязан на производстве перчаток. И все эти годы за ними по пятам неотступно следовали правоохранители.
Попала под амнистию
Впервые Вячеславом Еськовым и Валентиной Бурдуковской силовики заинтересовались в 2011 году. Тогда на предприятии по пошиву перчаток в Турунтаево произошел пожар, погибли шесть человек.
«На фабрике работали иностранные граждане, которые спали в этом же помещении. Производство перчаток и ремней размещалось в здании незаконно, так как у его владельца - предпринимателя Еськова - не было разрешительных документов на эксплуатацию объекта», - рассказывало тогда агентство «БМК».
По факту пожара возбудили уголовное дело. Обвинение по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) предъявили Валентине Бурдуковской.
Расследование длилось долго, дело поступило в суд лишь летом 2014 года. Еще более года заняли судебные слушания. В итоге в октябре 2015 года Бурдуковскую признали виновной и вынесли приговор: 4,5 года лишения свободы. Однако из-за объявления амнистии в связи с 70-летием Победы бизнесвумен тут же освободили от наказания, а судимость сняли.
«Рабское дело»
Пока шел суд над сестрой, Вячеслав Еськов занимался возрождением сгоревшего предприятия. В 2014 году местные СМИ сообщили, что в Турунтаево запущена линия по производству латексных перчаток, «аналогов которой нет не только в Бурятии, но и в России».
«Уникальна не только линия, но и технология изготовления перчаток, в основе которой лежит ноу-хау местных предпринимателей. В общей сложности десять лет понадобилось предпринимателю Вячеславу Еськову, чтобы воплотить свою бизнес-идею в производство», - рассказывало издание «Буряад унэн», сообщая, что компания уже сейчас готова производить до 1,5 млн пар латексных перчаток в месяц, не уступающих мировым аналогам.
Однако идиллия продолжалась недолго. Едва судебные страсти улеглись, как фамилии предпринимателей снова «прогремели» на всю республику. Летом 2016 года брата с сестрой задержали силовики. Им и еще двум фигурантам предъявили серьезные обвинения по ст. 322.1 и 127.2 УК РФ (организация незаконной миграции и использование рабского труда в составе организованной группы). Речь шла о все том же производстве перчаток в Турунтаево.
«Члены преступной группы незаконно удерживали 16 граждан Узбекистана и Кыргызстана, отобрав у них паспорта. С применением психического и физического насилия, жесткой системы повинностей за допущенные проступки заставляли их трудиться на производстве текстильной продукции. Попав в кабальные условия, иностранные граждане не могли отказаться от выполнения работ. При этом оплата труда практически не производилась, фактически люди трудились за пропитание», - сообщала тогда прокуратура Бурятии.
Дело было столь громким, что предприниматели на некоторое время даже оказались в СИЗО. Впрочем, Вячеслав Еськов там не унывал и затеял судебную тяжбу с Минфином России в лице Управления федерального казначейства Бурятии. Бизнесмен вчинил государству иск на 467 млн рублей за то, что таможня не впустила в страну заказанное им оборудование.
Как и предыдущее, новое расследование шло долго. Фигурантов выпустили на свободу, и Вячеслав Еськов снова не стал сидеть сложа руки.
Скупить оптом весь отдел
У бизнесмена, долгое время находящегося под уголовным давлением, возник план, как решить проблемы семьи на корню. Для этого он решил подкупить сразу трех сотрудников Следственного комитета: старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, руководителя этого же отдела и еще одного высокопоставленного начальника.
Чтобы осуществить задуманное, Вячеслав Еськов связался со знакомым из УЭБ и ПК МВД Бурятии и стал настойчиво предлагать тому стать посредником в урегулировании вопроса со следователями. Размер «урегулирования» он обозначил в «единицу», то есть 1 млн рублей. Потратив данную сумму, бизнесмен рассчитывал замять или хотя бы смягчить обвинение.
Однако оперативник помогать предпринимателю не стал, а вместо этого написал рапорт о склонении его к коррупционному преступлению. В результате на Вячеслава Еськова возбудили еще одно уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Поражение и победа
В 2018 году оба уголовных дела поступили в суды. По эпизоду о взятке Вячеслав Еськов вину не признал. А его сестра, допрошенная в качестве свидетеля, и вовсе заявила, что вся история со взяткой – не более чем провокация со стороны оперативника полиции, с которой у их семьи якобы еще с 2011 года сложились неприязненные отношения. Своего брата она характеризовала исключительно с положительной стороны - как человека–труженика. Отметила, что Вячеслав Еськов с 1998 года занимается предпринимательской деятельностью, является создателем торговых марок «Еськов» и «Спец ВВ», которые удостоены наград в номинациях «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров Сибири и Дальнего Востока».
Тем не менее, оценив совокупность доказательств, суд признал Вячеслава Еськова виновным. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.
Суд по «рабскому делу» длился дольше. Свой вердикт Фемида огласила только в октябре 2019 года. Он оказался весьма неожиданным. И следствие, и прокуратура потерпели полный крах.
Прибайкальский районный суд признал всех четырех фигурантов, включая Вячеслава Еськова и Валентину Бурдуковскую, невиновными в инкриминируемых им преступлениях. За ними признали право на реабилитацию, разъяснив им порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Воспользовались ли предприниматели этим правом, неизвестно. Соответствующих дел в судебной картотеке «Номер один» обнаружить не удалось.
Ну а финальную точку в «рабском деле» поставил Верховный суд Бурятии. В январе 2021 года он оставил решение райсуда без изменений.
Вышли на федеральный уровень
После нескольких лет затишья предприниматели из Турунтаево снова «прогремели». На этот раз даже не на республику, а на всю страну. Летом 2025 года к ним на предприятие опять нагрянули силовики.
«Предварительно установлено, что злоумышленники оформили на аффилированную организацию регистрационное удостоверение на медицинское изделие – перчатки хирургические. Они арендовали несколько нежилых помещений в поселке Турунтаево. Там соучастники организовали предприятия, которые имитировали производство продукции. В действительности подозреваемые закупали хозяйственные перчатки в странах Юго-Восточной Азии и переупаковывали их под собственную марку. В подпольных цехах трудилось 25 человек», - рассказывала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полиции тогда заявили, что поддельную продукцию аферисты поставляли в лечебные учреждения Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов России. Через подконтрольные фирмы им удалось заключить контракты на поставку своей продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обыски прошли в производственных и складских помещениях, а в жилье фигурантов полицейские провели обыск при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Правоохранители обнаружили и изъяли более 2600 упаковок медицинских перчаток, более 800 тыс. единиц упаковочных материалов, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Также сообщалось, что «двое предполагаемых организаторов данного бизнеса уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием».
Три адвоката на двух подсудимых
Причиной возбуждения очередного громкого дела стал контракт, заключенный в конце 2022 года между Минздравом Астраханской области и ООО «Фарм-Медикал», одной из структур, подконтрольных бурятским бизнесменам. Согласно договору, эта фирма обязалась поставить в ГАУ АО «Астраханские аптеки» медицинские перчатки на сумму 6 649 999 рублей. Оплата была произведена, а товар поставлен.
Однако полученные заказчиком перчатки оказались некачественными. Они не соответствовали заявленным характеристикам и требованиям по санитарно-химическим показателям. Более того, изделия имели повышенное содержание цинка, что угрожало здоровью как медиков, так и пациентов.
К разбирательству с перчатками подключились правоохранители. Так силовики вышли на предпринимателей из Турунтаево.
После задержания и в ходе следствия Еськов и Бурдуковская дали признательные показания. Они рассказали, что действительно осуществляли фактическое руководство ООО «Спец-и-ал», которое производит перчатки. Также под их контролем находились еще несколько ИП и юридических лиц, в числе которых ООО «Фарм-Медикал», ООО «Ройал Краун» и ООО «Прайдзетпро». Поставку некачественных перчаток в медучреждения Астраханской области они объяснили сжатыми сроками контракта. Для его выполнения они купили перчатки в Китае, завернули изделия в новую упаковку под своим торговым знаком и отправили заказчику.
Однако на суде предприниматели отказались от данных ранее показаний и заявили о своей невиновности. Отметим, что в ходе слушаний их интересы представляли сразу три известных в республике адвоката.
Тем не менее, исследовав совокупность доказательств, суд посчитал фигурантов виновными. При определении меры наказания был учтен целый ряд смягчающих обстоятельств. В их числе добровольное возмещение ущерба, систематическое оказание гуманитарной помощи участникам СВО, удовлетворительные характеристики и болезненное состояние здоровья фигурантов. В итоге по совокупности преступлений Вячеслав Еськов получил шесть лет лишения свободы условно, Валентина Бурдуковская – 5,5 года лишения свободы, также условно. Несмотря на жалобы адвокатов на необоснованность и несправедливость приговора, на днях Верховный суд Бурятии оставил его в силе.
Отметим, что никаких других обвинений в рамках этого дела бизнесменам не предъявляли. Куда делись эпизоды с поставками «поддельной продукции в другие регионы России», о которых в 2025 году сообщали федеральные полицейские, не ясно. Не исключено, что изначально правоохранители излишне преувеличили масштаб раскрытой ими аферы.
Новый приговор – лишь очередной эпизод в биографии предпринимателей из Турунтаево, чей бизнес уже много лет завязан на производстве перчаток. И все эти годы за ними по пятам неотступно следовали правоохранители.
Попала под амнистию
Впервые Вячеславом Еськовым и Валентиной Бурдуковской силовики заинтересовались в 2011 году. Тогда на предприятии по пошиву перчаток в Турунтаево произошел пожар, погибли шесть человек.
«На фабрике работали иностранные граждане, которые спали в этом же помещении. Производство перчаток и ремней размещалось в здании незаконно, так как у его владельца - предпринимателя Еськова - не было разрешительных документов на эксплуатацию объекта», - рассказывало тогда агентство «БМК».
По факту пожара возбудили уголовное дело. Обвинение по ч. 3 ст. 219 УК России (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц) предъявили Валентине Бурдуковской.
Расследование длилось долго, дело поступило в суд лишь летом 2014 года. Еще более года заняли судебные слушания. В итоге в октябре 2015 года Бурдуковскую признали виновной и вынесли приговор: 4,5 года лишения свободы. Однако из-за объявления амнистии в связи с 70-летием Победы бизнесвумен тут же освободили от наказания, а судимость сняли.
«Рабское дело»
Пока шел суд над сестрой, Вячеслав Еськов занимался возрождением сгоревшего предприятия. В 2014 году местные СМИ сообщили, что в Турунтаево запущена линия по производству латексных перчаток, «аналогов которой нет не только в Бурятии, но и в России».
«Уникальна не только линия, но и технология изготовления перчаток, в основе которой лежит ноу-хау местных предпринимателей. В общей сложности десять лет понадобилось предпринимателю Вячеславу Еськову, чтобы воплотить свою бизнес-идею в производство», - рассказывало издание «Буряад унэн», сообщая, что компания уже сейчас готова производить до 1,5 млн пар латексных перчаток в месяц, не уступающих мировым аналогам.
Однако идиллия продолжалась недолго. Едва судебные страсти улеглись, как фамилии предпринимателей снова «прогремели» на всю республику. Летом 2016 года брата с сестрой задержали силовики. Им и еще двум фигурантам предъявили серьезные обвинения по ст. 322.1 и 127.2 УК РФ (организация незаконной миграции и использование рабского труда в составе организованной группы). Речь шла о все том же производстве перчаток в Турунтаево.
«Члены преступной группы незаконно удерживали 16 граждан Узбекистана и Кыргызстана, отобрав у них паспорта. С применением психического и физического насилия, жесткой системы повинностей за допущенные проступки заставляли их трудиться на производстве текстильной продукции. Попав в кабальные условия, иностранные граждане не могли отказаться от выполнения работ. При этом оплата труда практически не производилась, фактически люди трудились за пропитание», - сообщала тогда прокуратура Бурятии.
Дело было столь громким, что предприниматели на некоторое время даже оказались в СИЗО. Впрочем, Вячеслав Еськов там не унывал и затеял судебную тяжбу с Минфином России в лице Управления федерального казначейства Бурятии. Бизнесмен вчинил государству иск на 467 млн рублей за то, что таможня не впустила в страну заказанное им оборудование.
Как и предыдущее, новое расследование шло долго. Фигурантов выпустили на свободу, и Вячеслав Еськов снова не стал сидеть сложа руки.
Скупить оптом весь отдел
У бизнесмена, долгое время находящегося под уголовным давлением, возник план, как решить проблемы семьи на корню. Для этого он решил подкупить сразу трех сотрудников Следственного комитета: старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, руководителя этого же отдела и еще одного высокопоставленного начальника.
Чтобы осуществить задуманное, Вячеслав Еськов связался со знакомым из УЭБ и ПК МВД Бурятии и стал настойчиво предлагать тому стать посредником в урегулировании вопроса со следователями. Размер «урегулирования» он обозначил в «единицу», то есть 1 млн рублей. Потратив данную сумму, бизнесмен рассчитывал замять или хотя бы смягчить обвинение.
Однако оперативник помогать предпринимателю не стал, а вместо этого написал рапорт о склонении его к коррупционному преступлению. В результате на Вячеслава Еськова возбудили еще одно уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).
Поражение и победа
В 2018 году оба уголовных дела поступили в суды. По эпизоду о взятке Вячеслав Еськов вину не признал. А его сестра, допрошенная в качестве свидетеля, и вовсе заявила, что вся история со взяткой – не более чем провокация со стороны оперативника полиции, с которой у их семьи якобы еще с 2011 года сложились неприязненные отношения. Своего брата она характеризовала исключительно с положительной стороны - как человека–труженика. Отметила, что Вячеслав Еськов с 1998 года занимается предпринимательской деятельностью, является создателем торговых марок «Еськов» и «Спец ВВ», которые удостоены наград в номинациях «100 лучших товаров России» и «100 лучших товаров Сибири и Дальнего Востока».
Тем не менее, оценив совокупность доказательств, суд признал Вячеслава Еськова виновным. Его приговорили к штрафу в размере 1 млн рублей.
Суд по «рабскому делу» длился дольше. Свой вердикт Фемида огласила только в октябре 2019 года. Он оказался весьма неожиданным. И следствие, и прокуратура потерпели полный крах.
Прибайкальский районный суд признал всех четырех фигурантов, включая Вячеслава Еськова и Валентину Бурдуковскую, невиновными в инкриминируемых им преступлениях. За ними признали право на реабилитацию, разъяснив им порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием. Воспользовались ли предприниматели этим правом, неизвестно. Соответствующих дел в судебной картотеке «Номер один» обнаружить не удалось.
Ну а финальную точку в «рабском деле» поставил Верховный суд Бурятии. В январе 2021 года он оставил решение райсуда без изменений.
Вышли на федеральный уровень
После нескольких лет затишья предприниматели из Турунтаево снова «прогремели». На этот раз даже не на республику, а на всю страну. Летом 2025 года к ним на предприятие опять нагрянули силовики.
«Предварительно установлено, что злоумышленники оформили на аффилированную организацию регистрационное удостоверение на медицинское изделие – перчатки хирургические. Они арендовали несколько нежилых помещений в поселке Турунтаево. Там соучастники организовали предприятия, которые имитировали производство продукции. В действительности подозреваемые закупали хозяйственные перчатки в странах Юго-Восточной Азии и переупаковывали их под собственную марку. В подпольных цехах трудилось 25 человек», - рассказывала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В полиции тогда заявили, что поддельную продукцию аферисты поставляли в лечебные учреждения Москвы, Бурятии, Астраханской, Владимирской, Новосибирской областей, Краснодарского края и других регионов России. Через подконтрольные фирмы им удалось заключить контракты на поставку своей продукции на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
Обыски прошли в производственных и складских помещениях, а в жилье фигурантов полицейские провели обыск при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Правоохранители обнаружили и изъяли более 2600 упаковок медицинских перчаток, более 800 тыс. единиц упаковочных материалов, финансово-хозяйственные документы, компьютерную технику и мобильные телефоны.
Также сообщалось, что «двое предполагаемых организаторов данного бизнеса уже дали признательные показания и сотрудничают со следствием».
Три адвоката на двух подсудимых
Причиной возбуждения очередного громкого дела стал контракт, заключенный в конце 2022 года между Минздравом Астраханской области и ООО «Фарм-Медикал», одной из структур, подконтрольных бурятским бизнесменам. Согласно договору, эта фирма обязалась поставить в ГАУ АО «Астраханские аптеки» медицинские перчатки на сумму 6 649 999 рублей. Оплата была произведена, а товар поставлен.
Однако полученные заказчиком перчатки оказались некачественными. Они не соответствовали заявленным характеристикам и требованиям по санитарно-химическим показателям. Более того, изделия имели повышенное содержание цинка, что угрожало здоровью как медиков, так и пациентов.
К разбирательству с перчатками подключились правоохранители. Так силовики вышли на предпринимателей из Турунтаево.
После задержания и в ходе следствия Еськов и Бурдуковская дали признательные показания. Они рассказали, что действительно осуществляли фактическое руководство ООО «Спец-и-ал», которое производит перчатки. Также под их контролем находились еще несколько ИП и юридических лиц, в числе которых ООО «Фарм-Медикал», ООО «Ройал Краун» и ООО «Прайдзетпро». Поставку некачественных перчаток в медучреждения Астраханской области они объяснили сжатыми сроками контракта. Для его выполнения они купили перчатки в Китае, завернули изделия в новую упаковку под своим торговым знаком и отправили заказчику.
Однако на суде предприниматели отказались от данных ранее показаний и заявили о своей невиновности. Отметим, что в ходе слушаний их интересы представляли сразу три известных в республике адвоката.
Тем не менее, исследовав совокупность доказательств, суд посчитал фигурантов виновными. При определении меры наказания был учтен целый ряд смягчающих обстоятельств. В их числе добровольное возмещение ущерба, систематическое оказание гуманитарной помощи участникам СВО, удовлетворительные характеристики и болезненное состояние здоровья фигурантов. В итоге по совокупности преступлений Вячеслав Еськов получил шесть лет лишения свободы условно, Валентина Бурдуковская – 5,5 года лишения свободы, также условно. Несмотря на жалобы адвокатов на необоснованность и несправедливость приговора, на днях Верховный суд Бурятии оставил его в силе.
Отметим, что никаких других обвинений в рамках этого дела бизнесменам не предъявляли. Куда делись эпизоды с поставками «поддельной продукции в другие регионы России», о которых в 2025 году сообщали федеральные полицейские, не ясно. Не исключено, что изначально правоохранители излишне преувеличили масштаб раскрытой ими аферы.
Тегимошенничество перчатки