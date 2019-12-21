В Бурятии полицейские зарубили девушек топором

26 августа 2002 года в 4 километрах от автодороги «Иркутск-Чита» в местности «Клюквенная падь» на территории Кабанского района Республики Бурятия были обнаружены тела двух девушек, 17 и 18 лет, с признаками насильственной смерти – повреждениями костей черепа и травмами головы. По данному факту было возбуждено уголовное дело и проводилось расследование, но преступление длительное время оставалось нераскрытым. Однако работа следствия, направленная на установление и задержание злоумышленников, не прекращалась.
- Недавно в отделе по расследованию особо важных дел СУ СК России по Республике Бурятия образовано следственное отделение, в которое включены наиболее опытные сотрудники, специализирующиеся на расследовании преступлений прошлых лет. Они после тщательного, внимательного изучения уголовного дела обратили внимание на ряд, как могло показаться, незначительных деталей, которые, спустя 17 лет, позволили выйти на след злоумышленников. После проверки выдвинутой версии следственной группой произведено задержание двух мужчин - бывшего и действующего сотрудников местного отдела полиции. Им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а», «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по РБ.
По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность «Клюквенная падь», расположенную в лесном массиве в 4-х километрах от автодороги «Иркутск-Чита» на территории Кабанского района Республики Бурятия, где стали употреблять спиртные напитки. Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими.
В настоящее время в отношении обоих обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Один из них до сих пор работает полицейским в том же отделе полиции, другой – является пенсионером органов внутренних дел и трудится на местном предприятии в службе безопасности. Помощь в изобличении и задержании злоумышленников оказывали сотрудники ОРЧ СБ МВД Бурятии и УФСБ Бурятии. С ними во взаимодействии по уголовному делу сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение полной картины всех преступлений и сбор доказательственной базы. Проверяются версии о причастности к преступлению еще ряда сотрудников полиции.
Фото: pixabay.com
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