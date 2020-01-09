В Бурятии уголовники жестоко убили бывшего участкового

Подозреваемые в расправе уже задержаны





Днем 3 января в своем доме в селе Иволгинск был найден мертвым 46-летний мужчина, бывший участковый уполномоченный полиции. Предварительно, причина его смерти – закрытая черепно-мозговая травма. На теле также зафиксированы множественные гематомы лица, рваная рана на лбу.

По всему было видно, что не так давно в доме состоялось пьяное застолье, в котором участвовали несколько человек. При осмотре места происшествия выяснилось, что из дома экс-полицейского пропало зарегистрированное оружие «ТИГР» (СОК-5). Под подозрение попали трое ранее судимых жителей Улан-Удэ - 38-летний мужчина, а также два родных брата, 36 лет и 31 года.Младший из братьев, судимый за грабеж, к слову, на момент расправы над экс-полицейским находился в розыске за Октябрьским отделом полиции по ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, совершенные организованной группой либо в отношении несовершеннолетнего»).На сегодня известно, что к расправе над потерпевшим причастны двое из разыскиваемой троицы.- Оба подозреваемых задержаны, похищенное ими оружие «ТИГР» изъято, - прокомментировали в Следственном комитете Бурятии.По факту смерти бывшего полицейского возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.Фото: «Номер один»