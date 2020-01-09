В Бурятии в новогодние праздники сгорели шесть человек

Семь человек получили травмы





Сегодня в МЧС Бурятии рассказали об обстановке с бытовыми пожарами в республике в период новогодних каникул.

- С начала года в Бурятии произошло 80 пожаров, на которых погибло 6 человек и 7 человек получили травмы, - сообщили в МЧС.Основной причиной пожаров с гибелью людей стало неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении. Так, 2 января поступило сообщение о пожаре по улице Звездная в Северобайкальске. На момент прибытия огнеборцев полностью горела веранда, огонь перешел на кровлю дома. Звеном газодымозащитной службы было спасено два человека. В ходе тушения пожарными обнаружены тела погибших – 57-летнего мужчины и 74-летней женщины.Фото: МЧС Бурятии