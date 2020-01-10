Баира Жамбалова проверяют на причастность к смертельному наезду на девушку

Его показания проверят на полиграфе





Следственный комитет Бурятии сообщил некоторые подробности о ходе расследования резонансного ДТП, в ходе которого погибла 17-летняя девушка. Напомним, 5 января джип лидера «единоросов» Бурятии Баира Жамбалова насмерть сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. По официальной версии, за рулем внедорожника в момент ДТП находился бизнесмен Галуст Пилосян. Якобы, возвращаясь с подледной рыбалки, он поменялся машиной с Баиром Жамбаловым. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, по решению суда он помещен под домашний арест.