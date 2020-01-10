Баира Жамбалова проверяют на причастность к смертельному наезду на девушку

Следственный комитет Бурятии сообщил некоторые подробности о ходе расследования резонансного ДТП, в ходе которого погибла 17-летняя девушка. Напомним, 5 января джип лидера «единоросов» Бурятии Баира Жамбалова насмерть сбил 17-летнюю девушку, после чего скрылся с места ДТП. По официальной версии, за рулем внедорожника в момент ДТП находился бизнесмен Галуст Пилосян. Якобы, возвращаясь с подледной рыбалки, он поменялся машиной с Баиром Жамбаловым. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело, по решению суда он помещен под домашний арест.
Как сообщили в СКР РБ, внедорожник, которым фактически владеет Баир Жамбалов, позже по указанию свидетелей был обнаружен следственно-оперативной группой на проселочной дороге возле малонаселенного села Бурля на расстоянии около 10 км от места происшествия. Видеорегистратора в автомобиле не было. При осмотре из машины изъяты отпечатки пальцев, а также биологические объекты, которые будут сравниваться в ходе дактилоскопической и геномно-молекулярной экспертиз с отпечатками пальцев и ДНК-кодом всех лиц, находившихся в компании предпринимателя.
«Следствием помимо версии, изложенной самим обвиняемым, досконально проверяются версии о причастности к преступлению граждан, которые находились с ним вместе и могли управлять машиной в момент ДТП. В том числе, на причастность к преступлению проверяется Баир Жамбалов, который также мог находиться за рулем указанной машины в момент наезда на пешехода. Показания всех участников компании будут проверены при помощи полиграфа», рассказали в Следкоме.
Продолжается анализ предоставленных органами Госавтоинспекции и Бурятрегионавтодора фотоматериалов, сделанных системами дорожной фотофиксации, а также видеофайлов с регистратора одной из попутных машин. В настоящее время данных для точной идентификации лица, находившегося за рулем автомобиля, недостаточно. В связи с чем следователи просят водителей, следовавших по указанной автодороге вблизи от места ДТП в период наезда на девушку, которым известны обстоятельства происшествия, обратиться в правоохранительные органы по телефонам: 8 (3012) 21-50-81 (отдел по расследованию особо важных дел), 8 (30144) 52-3-01 (следственный отдел по Прибайкальскому району) или 102 (органы полиции).
Как уже сообщал «Номер один», сегодня Баир Жамбалов написал заявление о добровольной отставке
с поста секретаря республиканского отделения партии «Единая Россия».
Фото: «Номер один»
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