Житель Бурятии украл из магазина дорогую куртку, чтобы "отпраздновать Новый год"

Верхнюю одежду он продал, а на вырученные деньги организовал застолье



В Улан-Удэ задержали подозреваемого в краже куртки стоимостью более 14 тысяч рублей в спортивном магазине по ул. Корабельной.



Известно, что вечером 30 декабря 51-летний ранее не судимый житель с. Иволгинск в одном из спортивных магазинов приобрел джемпер, рассчитавшись картой, а зимнюю мужскую куртку прихватил, повредив при этом магнитно-считывающее устройство. По словам мужчины, он совершил преступление для того, «чтобы отпраздновать Новый год».



"Позднее похищенное злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на организацию застолья. Возбуждено уголовное дел. Ведется дознание", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

