Экс-глава Тункинского района Бурятии получил второй условный срок

Тункинский районный суд вынес приговор бывшему главе района Андрею Самаринову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался бизнесмен, экс-депутат Хурала Бурятии Ким Галсанов. Предпринимателя обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.
Напомним, в феврале этого года Андрей Самаринов уже получил судимость
. Суд признал его виновным в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Экс-чиновника приговорили к трем годам лишения свободы условно с запретом занимать руководящие должности в органах государственной власти и местного самоуправления на срок четыре года. Мягкость наказания была обусловлена тем, что Андрей Самаринов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием, признал вину и изобличил своих соучастников. В связи с этим уголовное дело в отношении него судом рассматривалось в особом порядке.
Однако уже в начале апреля стало известно, что на бывшего главу озбуждено новое уголовное дело, он снова взят под стражу, а вместе с ним под арест отправился и владелец целого ряда коммерческих фирм Ким Галсанов. При этом новое дело возбудили следователи УФСБ Бурятии (первое дело вел Следственный комитет по РБ).
Официально подробности обвинения озвучены не были. Из неофициальных источников известно, что речь идет о хищениях средств, выделенных району на ликвидацию последствий селя, который сошел на курортный поселок Аршан в 2014 году. Причиненный ущерб составил 12 млн рублей.
Суд признал Андрея Самаринова виновным и вновь назначил ему условный – 4,5 года. Как и на первом суде, экс-глава полностью признал вину и раскаялся. Ким Галсанов получил 3 года и 4 месяца лишения свободы условно.
Также суд удовлетворил иск о взыскании с осужденных 12 млн рублей причиненного ущерба.
Фото: russianstock.ru
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