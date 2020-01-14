Экс-глава Тункинского района Бурятии получил второй условный срок

Вместе с ним условно осужден бизнесмен Ким Галсанов





Тункинский районный суд вынес приговор бывшему главе района Андрею Самаринову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним на скамье подсудимых оказался бизнесмен, экс-депутат Хурала Бурятии Ким Галсанов. Предпринимателя обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере.