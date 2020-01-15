В Бурятии будут судить банду «черных лесорубов»

Злоумышленники незаконно спилили лес на 4 млн рублей





В Бурятии направлено в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группы, совершавших незаконные рубки леса в Заиграевском районе республики. Они обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная организованной группой в особо крупном размере), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

По версии следствия, группа организована жителем района, который подыскивал места вырубки леса, снабжал членов группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, обеспечивал беспрепятственный вывоз и сбыт незаконно заготовленной древесины, а также распределял криминальный доход.Деятельность банды пресекли сотрудники МВД Бурятии.Ущерб от действий злоумышленников составил размере 4 млн рублей. Для его возмещения суд по ходатайству следствия наложил арест на принадлежащие организатору преступной группы две автомашины и ленточнопильный станок.Фото: pixabay.com