В Бурятии отец-одиночка убил родственника, сломавшего ногу его матери

Мужчина, на иждивении которого трое детей, пока остался на свободе







5 января около 6 утра в полицию позвонила жительница Бичуры и рассказала, что обнаружила своего мужа мертвым. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

- По прибытии на адрес был обнаружен труп мужчины с гематомами в области головы. В ходе следствия установлено, что телесные повреждения ему нанес брат жены, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СК РФ по Бурятии Дарима Доржиева.Потерпевший проживал в доме вместе с супругой и тещей. Семья злоупотребляла спиртным, в пьяном угаре родственники постоянно конфликтовали.Днем 4 января между ними произошла очередная стычка, во время которой погибший сломал ногу своей теще. Вечером в дом пришел сын пострадавшей, чтобы разобраться с обидчиком. Мститель несколько раз ударил его, а когда тот упал, ушел к себе домой, посчитав, что избитый скоро сам очнется.Супруга пострадавшего не придала значения состоянию мужа и легла спать. Лишь под утро, проснувшись, обнаружила, что супруг уже не дышит, и вызвала полицию. К тому моменту он уже был мертв. Предварительная причина смерти – закрытая черепно-мозговая травма.34-летнему мужчине предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.Известно, что ранее он не судим, характеризуется положительно. Отец-одиночка, на его иждивении после смерти жены находятся трое маленьких детей. На период следствия суд оставил его на свободе под подпиской о невыезде.Фото: pixabay.com