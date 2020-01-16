В Улан-Удэ разгромили сеть подпольных казино

Злоумышленники организовали незаконный бизнес во всех районах города (видео)
Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр в Улан-Удэ. По делу задержаны три человека, всем им предъявлены обвинения.
По данным следствия, в прошлом году в Улан-Удэ местный житель решил заняться проведением незаконных азартных игр. Посулив материальную выгоду, он вовлек в свой план знакомых мужчину и женщину и вместе с ними создал организованную преступную группу, отличавшуюся определенной внутренней иерархией, распределением преступных ролей, четким планированием незаконной деятельности и соблюдением мер конспирации.
Подельники подыскали и взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города (на улице Ленина, улице Жердева и на Проспекте 50 лет Октября), закупили и разместили в них игровое оборудование и мебель. После чего набрали персонал из официантов, кассиров и охранников и, под видом букмекерских контор, стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.
«Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги и оставляли документы, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счетом и кодом доступа к игровому сайту в сети Интернет. Затем при помощи установленных в зале компьютеров посетители приступали к азартным играм, проводившимся в режиме реального времени. За время существования игровых залов злоумышленники извлекли от незаконной деятельности значительный доход, который строго учитывался – по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчеты», рассказали в следственном ведомстве.
В ходе проведенных обысков из игровых залов изъято оборудование, документация и деньги. Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.
Как отметили в Следственном комитете, уголовные дела в отношении участников организованной группы возбуждены на основании оперативных материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, в том числе, учитывались данные журналистских расследований по незаконному игорному бизнесу.
В МВД Бурятии уточнили, что задержанным от 26 до 35 лет, ранее они не судимы.
«В ходе обысков по местам проведения игр полицейскими изъято более 60 единиц игрового оборудования. Следственные действия проведены и по местам жительств подозреваемых. Обнаружены и изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители информации, а также порядка 300 тысяч рублей», сообщили в полиции.
Фото и видео: МВД Бурятии, Следственный комитет Бурятии
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