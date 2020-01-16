В Улан-Удэ разгромили сеть подпольных казино

Злоумышленники организовали незаконный бизнес во всех районах города (видео)





Следственный комитет Бурятии сообщил о возбуждении уголовного дела о незаконной организации и проведении азартных игр в Улан-Удэ. По делу задержаны три человека, всем им предъявлены обвинения.

«Игровые заведения посещало значительное число людей, которые вносили в кассу деньги и оставляли документы, взамен получали пластиковые карты с персональным виртуальным счетом и кодом доступа к игровому сайту в сети Интернет. Затем при помощи установленных в зале компьютеров посетители приступали к азартным играм, проводившимся в режиме реального времени. За время существования игровых залов злоумышленники извлекли от незаконной деятельности значительный доход, который строго учитывался – по каждому заведению велись ежемесячные финансовые отчеты», рассказали в следственном ведомстве.









«В ходе обысков по местам проведения игр полицейскими изъято более 60 единиц игрового оборудования. Следственные действия проведены и по местам жительств подозреваемых. Обнаружены и изъяты: компьютерная техника, сотовые телефоны, электронные носители информации, а также порядка 300 тысяч рублей», сообщили в полиции.





По данным следствия, в прошлом году в Улан-Удэ местный житель решил заняться проведением незаконных азартных игр. Посулив материальную выгоду, он вовлек в свой план знакомых мужчину и женщину и вместе с ними создал организованную преступную группу, отличавшуюся определенной внутренней иерархией, распределением преступных ролей, четким планированием незаконной деятельности и соблюдением мер конспирации.Подельники подыскали и взяли в аренду три помещения, расположенных во всех районах города (на улице Ленина, улице Жердева и на Проспекте 50 лет Октября), закупили и разместили в них игровое оборудование и мебель. После чего набрали персонал из официантов, кассиров и охранников и, под видом букмекерских контор, стали незаконно проводить азартные игры в круглосуточном режиме.В ходе проведенных обысков из игровых залов изъято оборудование, документация и деньги. Решается вопрос о заключении обвиняемых под стражу.Как отметили в Следственном комитете, уголовные дела в отношении участников организованной группы возбуждены на основании оперативных материалов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Бурятии. В ходе проведения оперативных и следственных мероприятий, в том числе, учитывались данные журналистских расследований по незаконному игорному бизнесу.В МВД Бурятии уточнили, что задержанным от 26 до 35 лет, ранее они не судимы.Фото и видео: МВД Бурятии, Следственный комитет Бурятии