В Бурятии молодая женщина умерла от передозировки парацетамола

Несмотря на усилия медиков, спасти ее не удалось





28 декабря в РКБ им. Семашко из районной больницы поступила 24-летняя девушка. Ее состояние ухудшалось, у девушки было тяжелое поражение печени.

«У нашей пациентки в одну точку свелось несколько поражающих факторов – это диета похудения, которое нарушило работу ферментной системы печени, ранее перенесенная инфекция вирусного гепатита В, факт которой был подтвержден при помощи лабораторных тестов, и, плюсом ко всему лекарство парацетамол, которое является ведущим лекарственным препаратом, поражающим печень и вызывающим тяжелые некрозы, которые зачастую требуют трансплантации органов», рассказали в Республиканской клинической больнице.Пациентке провели комплекс мероприятий по антидотной терапии.«Мы вводили препараты, которые обезвреживают остатки токсического вещества, была проведена детоксикация экстракорпоральными методом для выведения ядов и токсических субстанций соединений из крови. К сожалению, даже такая интенсивная терапия не позволила стабилизировать ее организм, пациентку не удалось спасти», рассказывают врачи.В связи с трагическим случаем медики напоминают о вреде самолечения.«Все препараты, которые разрешены для безрецептурного отпуска, рекламируются в СМИ, кажутся абсолютно безопасными. На самом деле ни одно лекарственное средство не является безопасным. Это касается и таких распространённых препаратов как парацетамол и ацетилсалициловая кислота (аспирин). Эти препараты относятся к группе потенциально токсичных веществ, при превышении дозы проявляются токсичные свойства. Максимальная суточная доза парацетамола, разрешенная в нашей стране – 4 грамма или 8 таблеток. Пациентка принимала парацетамол по 3 г – 6 таблеток в течение 3 дней одновременно с 2 таблетками аспирина и другими препаратами. Это привело к смертельному повреждению печени. Я настоятельно рекомендую отказаться от самолечения», говорит главный внештатный клинический фармаколог Минздрава Бурятии Александра Данчинова.Фото: «Номер один»