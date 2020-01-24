В Улан-Удэ подросток похитил кошелек у бабушки, торгующей сладостями

Несовершеннолетний уже попадал в поле зрения правоохранителей







Вечером 20 января в полицию Улан-Удэ с заявлением о грабеже обратилась 73-летняя жительница Октябрьского района. Женщина сообщила, что продавала на улице у торгового центра домашние сладости, а неизвестный молодой человек открыто похитил кошелек, который лежал на импровизированном прилавке рядом с товаром. В нем находилась тысяча рублей.

Сотрудники оперативно-сыскного отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого. Им оказался 14-летний молодой человек, проживающий в Советском районе. Подросток ранее попадал в поле зрения правоохранительных органов за кражу, но не был осужден в связи с тем, что не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.Похищенный кошелек у злоумышленника изъят. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»