Житель Улан-Удэ поймал пьяного водителя, подрезавшего его на дороге

Мужчина удерживал нарушителя до приезда полиции





Ночью 30 января в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от очевидца о том, что по улице Иволгинской движется автомобиль, которым, вероятно, управляет пьяный водитель. Гражданин сообщил правоохранителям марку и госномер машины, после чего на улице Борсоева ему удалось заблокировать автомобиль нарушителя и удерживать его до приезда инспекторов.

За рулем автомобиля находился 48-летний горожанин. Ранее его уже лишали прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Срок лишения закончился полгода назад, и мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. В этот раз водитель снова отказался от прохождения освидетельствования. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, сообщили в МВД Бурятии.









Прибывшим сотрудникам ГИБДД 31-летний улан-удэнец рассказал, что на улице Иволгинской его «подрезала» «Тойота Калдина», которая после этого еще не раз создавала опасные ситуации на дороге.Фото и видео: МВД Бурятии