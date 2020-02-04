Житель Улан-Удэ поймал пьяного водителя, подрезавшего его на дороге
Мужчина удерживал нарушителя до приезда полиции
Ночью 30 января в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от очевидца о том, что по улице Иволгинской движется автомобиль, которым, вероятно, управляет пьяный водитель. Гражданин сообщил правоохранителям марку и госномер машины, после чего на улице Борсоева ему удалось заблокировать автомобиль нарушителя и удерживать его до приезда инспекторов.
Прибывшим сотрудникам ГИБДД 31-летний улан-удэнец рассказал, что на улице Иволгинской его «подрезала» «Тойота Калдина», которая после этого еще не раз создавала опасные ситуации на дороге.
За рулем автомобиля находился 48-летний горожанин. Ранее его уже лишали прав за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Срок лишения закончился полгода назад, и мужчина вновь сел за руль в нетрезвом виде. В этот раз водитель снова отказался от прохождения освидетельствования. Теперь ему грозит уголовная ответственность по ст. 264.1 УК РФ, сообщили в МВД Бурятии.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Главный редактор Сажинова О. А. Учредитель ООО "Тори-пресс"
Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?