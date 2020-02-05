В Улан-Удэ отец зарезал сына из-за громкой музыки

Парень мешал родителю смотреть телевизор





В тот день 55-летний отец с 28-летним сыном, как обычно, распивали спиртное. После выпитого они поругались из-за пустяка. Дело в том, что парень слишком громко слушал музыку на телефоне и мешал отцу смотреть телевизор. Мужчина один раз попросил сына сделать потише, два – все без толку, тот не слышал.

Родные встали друг против друга и начали пререкаться. Отец разозлился, схватил со стола нож и нанес несколько ранений парню в живот. После этого откинул нож в сторону и ушел.В этот момент домой вернулась мать раненого, увидела окровавленного сына на полу и вызвала медиков. Парня доставили в больницу, где провели операцию. Однако спасти ему жизнь не удалось – спустя два часа он скончался. Полученные ранения оказались слишком тяжелыми, в частности, у пострадавшего была повреждена печень.- Отец признал вину полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщила следователь СО по Железнодорожному району Улан-Удэ СУ СКР по Бурятии Анастасия Лаврененко.Обвиняемый официально не трудоустроен, подрабатывал мастером по пошиву унтов и камусов. В 90-х годах был судим за кражу норковой шапки.Фото: pixabay.com