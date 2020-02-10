В Улан-Удэ на Степной протоке ребенок провалился под лед

Школьника спасли друзья





8 февраля в Улан-Удэ группа детей каталась с импровизированной ледяной горки на берегу Степной протоки. Один из ребят, 10-летний школьник, провалился под лед. Мальчик успел опереться локтями о кромку льда, находящиеся поблизости друзья помогли ему выбраться из полыньи, сообщили в МЧС Бурятии.

Сообщение о случившемся спасателям поступила от женщины, которая увидела в окно ребенка в мокрой одежде. На место сразу же выехали сотрудники МЧС и спасатели Улан-Удэнской поисково-спасательной службы. Они обнаружили место провала, огородили его и совместно с неравнодушными местными жителями засыпали самодельные горки шлаком и песком, чтобы не допустить подобных случаев.- Толщина льда на протоке от 3 до 30 сантиметров. В месте, где провалился ребенок, глубина составляет 180 сантиметров. Инспекторы ГИМС и спасатели обследовали окрестности. Буквально в шахматном порядке лед либо прочный, либо проваливается от простого нажатия на него. Вешками и лентой опасный участок был огорожен, его площадь сравнима с хоккейной коробкой, - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Николай Зайцев.Фото: МЧС Бурятии