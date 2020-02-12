Пристав, сбивший на «Лексусе» трех человек, метил на высокую должность

Он должен был возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судей





В минувшую субботу около полуночи в Улан-Удэ на улице Октябрьская произошло ДТП с тремя пострадавшими. Пьяный водитель «Лексуса» буквально «прибил» к бетонным блокам прохожих - двух женщин и мужчину. По мнению свидетелей, за рулем иномарки находился высокопоставленный судебный пристав.

Из данных республиканского МВД следует, что 56-летний водитель «Лексуса», будучи пьяным, двигался по дворовой территории улицы Октябрьская, где сбил пешеходов «с последующим наездом на бетонные блоки».В аварии пострадали три человека – мужчина и женщины, 38 и 39 лет, все с различными травмами поступили в различные больницы города. Известно, что у одной из женщин сильно пострадала нога, ее раздробило от сильного удара о бетон. Ногу сохранить не удалось, пришлось ампутировать.Вторая женщина с переломом скуловой кости поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии РКБ имени Семашко. Мужчина получил рвано-ушибленные раны лобной области и был отпущен домой.Что касается водителя, то освидетельствование на алкоголь показало, что он сильно пьян - зафиксировано состояние опьянения в 0,66 мг/л. По словам свидетелей, мужчина находился в невменяемом состоянии, угрожал свидетелям расправой, а потом попытался убежать. Также сообщается, что после наезда на место происшествия прибежала какая-то женщина, пытавшаяся доказать, что это она сидела за рулем автомобиля, совершившего ДТП.Позже появилась информация, что управлял «Лексусом» один из высокопоставленных начальников Управления федеральной службы судебных приставов по РБ. В частности, называется имя старшего судебного пристава, занимающего должность начальника одного из отделов ведомства в Улан-Удэ Базыра Батуева. К слову, он проживает неподалеку от места аварии, как и сбитые им женщины.В УФССП Бурятии сообщили, что указанный сотрудник из числа руководящего состава действительно у них работает. Однако комментировать ДТП не стали, ссылаясь на отсутствие официальных подтверждающих данных: «комментарий вне нашей компетенции, все материалы сейчас находятся в полиции».В республиканском МВД сообщили, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Более никакой информации силовики пока не дают.Как стало известно «Номер один», недавно Базыр Батуев прошел все согласования на назначения в Верховный суд Бурятии. Там, по нашим данным, он должен возглавить спецподразделение по обеспечению безопасности судейского корпуса региона. Именно поэтому, как сообщил весьма информированный источник, «сегодня со стороны защиты Батуева предпринимаются все меры для того, чтобы снять с него два квалифицирующих признака, отягчающих последствия тяжкого ДТП».В частности, в материалах дела уже якобы отсутствует упоминание о том, что Батуев пытался покинуть место ДТП. Кроме того, продавливается версия о том, что судебный пристав вообще не употреблял спиртное за рулем. А лишь болел и в связи с этим принял некое прописанное врачом «спиртосодержащее лекарство». Но немного не рассчитал дозировку и, соответственно, не мог отдавать себе отчета, когда произошло ДТП. Как утверждает источник, есть вероятность, что уголовное дело в отношении судебного пристава может быть прекращено, в чем заинтересованы «весьма высокопоставленные лица».Фото: соцсети