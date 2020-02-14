В Улан-Удэ ребенок разбил голову на детской площадке

Отвечать за травму пришлось мастеру управляющей компании





В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении мастера одной из управляющих компаний, обслуживающей многоквартирный дом по проспекту 50-лет Октября. 60-летняя женщина обвинялась по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей).

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, по существующим нормам под детскими площадками с игровым оборудованием должно находиться ударопоглащающее покрытие, чтобы дети в случае падения не получили травмы. Однако на игровой площадке во дворе дома, который обслуживала «управляшка», такого покрытия не было. Вместо этого там находился фрагмент бетонной конструкции, выступающий из-под песка. На него прошлым летом во время игры упал 6-летний мальчик.







При падении и ударе о твердую поверхность ребенок получил многочисленные травмы головы. Согласно изъятым в организации документам, обязанность по обслуживанию придомовой территории, регулярному осмотру общего имущества и устранению обнаруженных дефектов возлагалась на мастера управляющей компании.







После возбуждения уголовного дела женщина признала свою вину, раскаялась, загладила причиненный вред и устранила дефекты на детской площадке. В связи с тем, что она впервые совершила преступление небольшой тяжести, положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, следствие и суд посчитали возможным применить к подозреваемой меру уголовно-правового характера в виде судебного штрафа с прекращением уголовного дела.Фото: Следственный комитет Бурятии