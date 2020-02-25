В Бурятии забайкальцы незаконно спилили лиственницу на миллион рублей

Вальщики хотели подзаработать, но вместо этого получили уголовное дело







10 февраля в полицию Еравнинского района поступило заявление от сотрудника лесхоза о незаконной рубке леса. Лесничий рассказал, что обнаружил спиленные неклейменные деревья в Еравнинском лесничестве, в 25 километрах от села Целинный - неподалеку от официально выделенной для заготовки лесоделяны. Объем незаконно заготовленной лиственницы составил около 280 кубометров, ущерб от противоправных действий – более миллиона рублей.

Лесничий рассказал, что видел, как из леса выезжал груженый древесиной «КАМАЗ» под управлением одного из работников бригады. Госномер грузовой автомашины он передал полицейским.Полицейские задержали подозреваемых - троих жителей Забайкальского края в возрасте от 37 лет до 61 года. Двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности за имущественные преступления.Как выяснилось, нанятые лесозаготовительной фирмой вальщики решили «подзаработать», и, заготовив больший объем древесины за счет рубки непредназначенных для этого деревьев, получить большую зарплату.По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело. Со злоумышленников взята подписка о невыезде, сообщили в МВД Бурятии.Фото: МВД Бурятии