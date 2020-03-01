Пять человек пострадали в лобовом столкновении маршрутки и легковушки на трассе Бурятии

Рейсовый автобус следовал по маршруту Турунтаево - Улан-Удэ



Сегодня около 16.00 в Прибайкальском районе водитель автомашины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Хёндэ Каунти», следовавшим по маршруту «Турунтаево - Улан-Удэ». Об этом сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек. Граждане осматриваются медиками.



"В настоящий момент на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия", - сообщили в пресс-службе ведомства.



Фото: "Номер один"

