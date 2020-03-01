Появились фото с места аварии с маршруткой перед Пыхтой в Бурятии

МВД Бурятии поделилось фотографиями с места аварии в Прибайкальском районе. На кадрах видно, что у легкового "Пежо" разбита вся передняя часть. Маршрутный автобус лежит на боку в сугробе.
Напомним
, 1 марта около 16.00 в Прибайкальском районе водитель автомашины «Пежо» при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с рейсовым автобусом «Хёндэ Каунти», следовавшим по маршруту «Турунтаево - Улан-Удэ». По предварительным данным, в результате ДТП пострадали пять человек.
Как сообщили в МВД чуть позже, водители транспортных средств были освидетельствованы. "Водитель рейсового автобуса 1961 года рождения, водитель легкового автомобиля 1995 года рождения. Освидетельствованы - трезвые", - сообщили в ведомстве.
Фото: пресс-служба МВД по Бурятии
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