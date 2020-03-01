Появились фото с места аварии с маршруткой перед Пыхтой в Бурятии

У легкового автомобиля разбита вся передняя часть



Как сообщили в МВД чуть позже, водители транспортных средств были освидетельствованы. "Водитель рейсового автобуса 1961 года рождения, водитель легкового автомобиля 1995 года рождения. Освидетельствованы - трезвые", - сообщили в ведомстве.



Фото: пресс-служба МВД по Бурятии



