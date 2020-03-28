В Сотниково полицейские вернули потерявшегося ребенка родственникам

Сегодня в 10.20 в дежурную часть отдела МВД России по Иволгинскому району поступило сообщение от сотрудника продуктового магазина в селе Сотниково. Женщина сообщила, что местный житель привел в торговую точку найденного на улице мальчика. Ребенок был одет лишь в футболку и колготки.
Полицейские в ходе отработки жилого массива нашли родственников, которые разыскивали ребенка на улице. Выяснилось, что родители оставили сына под присмотром родственников, которые упустили малыша из виду. Ребенок вышел во двор частного дома, а затем, открыв калитку, отправился на прогулку по улице, где и был обнаружен прохожим.
Мальчику 2,5 года он осмотрен медиками и с ним всё в порядке. Семья благополучная. В настоящее время инспекторы по делам несовершеннолетних районного отдела полиции по данному факту проводят проверку, по результатам которой будет приято решение в соответствии с законодательством.
Полицейские призывают граждан в период длительных выходных быть бдительными и не оставлять без внимания детей и пожилых граждан.
Фото: pixabay.com
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