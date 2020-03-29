Более 200 пьяных водителей поймали на дорогах Бурятии в сначала года

69 из них были повторно задержаны за пьяную езду и ранее уже лишались прав



За 2 месяца 2020 года сотрудниками ГИБДД по Бурятии за пьяную езду к административной ответственности привлечены 206 автолюбителей. В том числе 69 водителей, которые повторно задержаны за управление транспортного средства в состоянии опьянения и ранее уже лишались права управления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



"Автолюбителям необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет", - напомнили в полиции Бурятии.



В ГИБДД напоминают, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять необходимый контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений и снижается реакция.



Одно из последних громких ДТП с участием пьяного водителя произошло 8 февраля 2020 года поздним вечером. 56-летний водитель «Лексуса» во дворе дома по ул. Октябрьской в Улан-Удэ



За рулем «Лексуса» находился руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев. Освидетельствование показало, что он был пьян (0.66 мг/л.).



Фото: pixabay.com

За 2 месяца 2020 года сотрудниками ГИБДД по Бурятии за пьяную езду к административной ответственности привлечены 206 автолюбителей. В том числе 69 водителей, которые повторно задержаны за управление транспортного средства в состоянии опьянения и ранее уже лишались права управления, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии."Автолюбителям необходимо помнить, что в настоящее время за управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем транспортного средства законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения предусматривается административный штраф в размере 30 тысяч рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет. За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до 2 лет", - напомнили в полиции Бурятии.В ГИБДД напоминают, что алкоголь даже в малых дозах лишает водителя возможности осуществлять необходимый контроль за движением. В состоянии опьянения притупляется внимание, нарушается координация движений и снижается реакция.Одно из последних громких ДТП с участием пьяного водителя произошло 8 февраля 2020 года поздним вечером. 56-летний водитель «Лексуса» во дворе дома по ул. Октябрьской в Улан-Удэ сбил двух женщин . Одна из них пострадала особенно сильно: внедорожник буквально припечатал ее к бетонному блоку. В результате врачам пришлось ампутировать женщине ногу.За рулем «Лексуса» находился руководитель одного из подразделений УФССП Бурятии, 56-летний Базыр Батуев. Освидетельствование показало, что он был пьян (0.66 мг/л.).Фото: pixabay.com