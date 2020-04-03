Жительница Бурятии жестоко расправилась с двумя подругами

Одна скончалась, вторая находится в реанимации





Около 23 часов 1 апреля в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов села Курумкан произошло убийство. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме находилась 23-летняя женщина, которая призналась, что убила двух подруг, с которыми накануне выписала спиртное.

По словам женщины, в тот день подруги пришли к ней в гости. Когда спиртное закончилось, они сходили в магазин за дополнительной порцией алкоголя и снова сели за стол. Ближе к вечеру сожитель хозяйки дома ушел спать, а подружки поругались. По словам обвиняемой, на протяжении всего дня ей казалось, что подруги клеятся к еемужчине , кокетничают с ним. Вечером ее терпение лопнуло, и она предъявила свои претензии собутыльницам.Когда страсти немного улеглись и женщины помирились, гостьи отправились спать. Однако ревнивая хозяйка дома решила расправиться с ними. Она сходила на кухню, взяла там нож, вернулась и начала бить им беззащитных подруг. Била в грудь, спину, руки...- Одна из пострадавших скончалась в больнице, у 35-летней женщины проникающее колото-резаное ранение грудной клетки, - сообщил старший следователь Баргузинского МСО СУ СКР по Бурятии Дугар Санжиев. - Вторая сейчас находится в реанимации, врачи дают 29-летней женщине положительный прогноз на выздоровление.После кровавой расправы злоумышленница убегать из дома не стала и сама вызвала полицию. Дело в том, что она очень любила своего сожителя, который был намного старше ее, потому подумала, что если она сейчас уйдет, то в убийстве обвинят его.Все трое женщин ранее привлекались к уголовной ответственности. Обвиняемая только в начале марта освободилась из колонии-поселения, где отбывала срок за неуплату алиментов. Она была лишена родительских прав на двоих детей (оба от разных мужчин, не от сожителя), но денег на их содержание не давала. Сначала ей назначили наказание в виде исправительных работ, но она их игнорировала, тогда суд изменил ей наказание и отправил в колонию.Погибшая ранее привлекалась к уголовной ответственности за угрозу применения насилия к представителю власти - в прошлом году она напала с топором на сотрудника полиции.- На период следствия обвиняемая взята судом под стражу, свою вину она признает, сожалеет о случившемся, - сообщил Дугар Санжиев.Фото: «Номер один»