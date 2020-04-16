В Улан-Удэ будут судить водителя, насмерть сбившего людей на остановке

Прокуратура Октябрьского района Улан-Удэ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего горожанина, обвиняемого по ч. 5 ст. 264 УК РФ – «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».
Напомним, около полудня 14 октября 2019 года водитель автомобиля «Лифан» врезался в трамвайную остановку
на ул. Терешковой, после чего вылетел на трамвайные пути. В результате ДТП погиб стоявший на остановке 47-летний мужчина, еще одна женщина 57 лет получила тяжелые травмы и скончалась в приемном покое больницы.
Водитель был трезв. В ходе опроса он сослался на внезапную неисправность тормозной системы
во время движения, что стало причиной выезда на трамвайную остановку.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в прокуратуре Бурятии.
Фото: Улан-Удэ. Life
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