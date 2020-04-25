Баира Жамбалова задержали по подозрению в смертельном наезде на Галину Бурчевскую

Как стало известно "Номер один", сегодня в Бурятии был задержан вице-спикер Народного Хурала Бурятии и экс-руководитель бурятского отделения партии "Единая Россия" Баир Жамбалов. Чиновника подозревают в смертельном наезде на Галину Бурчевскую в Батурино в январе 2020 года. Решается вопрос об аресте чиновника на два месяца. Суд должен состояться в ближайшее время.
Напомним
, первоначальная версия о том, кто был за рулем машины, сбившей Галину, появилась спустя несколько часов после смерти девушки. По официальным данным следствия, в отдел полиции с повинной пришел предприниматель Галуст Пилосян, который заявил, что это он сбил девушку на внедорожнике своего друга, вице-спикера Народного Хурала Бурятии Баира Жамбалова. По версии приятелей, в тот день они были на подледной рыбалке на озере Котокель. Вечером решили ехать домой в Улан-Удэ, но перед дорогой, дескать, поменялись машинами: Пилосян сел за руль «Тойоты Ленд Круизер Прадо» Жамбалова, а тот – в новенький Volkswagen Touareg Пилосяна. После наезда оба друга скрылись с места происшествия, с их слов, поехали вызывать скорую для пострадавшей.
Следственный комитет Бурятии возбудил в отношении предпринимателя Пилосяна уголовное дело по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, сопряженном с оставлением места происшествия. Однако следствие проверяло и другие версии, в том числе на причастность к преступлению Баира Жамбалова
, который также мог находиться за рулем джипа. Показания всех участников компании были проверены при помощи полиграфа. Дело взял на контроль
председатель СК России Александр Бастрыкин.
Мы следим за развитием событий.
Фото: "Номер один"
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